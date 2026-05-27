معارك حادة في جنوب لبنان: حزب الله ينفذ 32 عملية عسكرية في يوم واحد

في جنوب لبنان ، اندلعت معارك حادة مع الجيش الإسرائيلي، بينما نفذ حزب الله 32 عملية عسكرية نوعية في يوم واحد فقط. في أخبار رياضية، أعلن حارس مرمى منتخب الدنمارك ونادي سيلتيك الاسكتلندي كاسبر شمايكل اعتزاله كرة القدم الاحترافية بعد تعذر تعافيه من إصابة خطيرة في الكتف.

وقال شمايكل: 'عندما ينتهي عقدي مع سيلتيك في يونيو المقبل، سأضع حدا لمسيرتي. إنه قرار فرض علي'. وتعرض شمايكل (39 عاما) للإصابة خلال خسارة منتخب بلاده أمام البرتغال في دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية في مارس 2025، حيث واصل اللعب رغم الإصابة بعد استنفاد التبديلات. وكانت آخر مشاركة لشمايكل في 22 فبراير الماضي، عندما خسر سيلتيك 1-2 أمام هايبرنيان في الدوري الاسكتلندي الممتاز، بينما كان عقده مع النادي من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل.

وخاض شمايكل 120 ‌مباراة⁠دولية مع منتخب الدنمارك، وشارك في كأس العالم 2018 و2022، كما ساهم في بلوغ منتخب بلاده الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا 2020. وكان شمايكل بدأ مشواره الاحترافي مع مانشستر سيتي، قبل أن يعيش أبرز سنواته مع ليستر سيتي، حيث خاض 479 مباراة، وتوج بلقب⁠الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021.

كما خاض تجارب قصيرة مع نيس الفرنسي وأندرلخت البلجيكي، قبل انتقاله إلى سيلتيك، حيث شارك في⁠39 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وأسهم في تتويج فريقه بلقبين في الدوري الاسكتلندي إضافة لكأس الرابطة





