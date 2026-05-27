معارك عنيفة في جنوب لبنان وتطورات متلاحقة في المنطقة

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مواجهات عنيفة مع تنفيذ حزب الله 32 عملية نوعية، بينما هنأ بوتين المسلمين بعيد الأضحى وأدى السيسي الصلاة، وأكدت السعودية عدم التطبيع دون دولة فلسطينية.

تشهد الحدود ال لبنان ية الإسرائيلية مواجهات عنيفة ومستمرة، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ 32 عملية عسكرية نوعية في يوم واحد فقط، مستهدفاً مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي على طول الجبهة الجنوبية.

هذه العمليات تأتي كرد فعل على التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة، وتشمل استهداف دبابات الميركافا وتجمعات للجنود الإسرائيليين بالقذائف والصواريخ الموجهة. وقد أسفرت هذه المعارك عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الجانبين، وسط تحذيرات دولية من انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة النطاق. ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق، مع استمرار الحرب في قطاع غزة وتبادل القصف اليومي عبر الحدود اللبنانية، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهة شاملة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.

في سياق متصل، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا والعالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً في رسالته أن هذا العيد الكريم يعيد المؤمنين إلى جذور الإسلام ويدعوهم إلى التمسك بقيم الخير والعدالة والرحمة والتقوى. وأشاد بوتين بدور المنظمات الإسلامية في روسيا، التي تساهم بنشاط في الحياة العامة والثقافية للبلاد، وتركز على ترسيخ القيم الأسرية وتربية الأجيال الصاعدة بروح الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات التعليمية والخيرية.

من جهة أخرى، أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى صباح اليوم في مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع إلى خطبة العيد، ثم تبادل التهاني مع المصلين، في مشهد يعكس الروح الدينية والوطنية التي تتسم بها المناسبات الإسلامية في مصر. على الصعيد السياسي، كشفت شبكة CNN عن تصريح لمصدر سعودي مسؤول، أكد فيه أن المملكة العربية السعودية لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد وجود مسار واضح وملموس نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

هذا الموقف يأتي استمراراً للثوابت السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية، ويعكس رفض الرياض لأي تطبيع قبل حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. ويأتي هذا التصريح في إطار حراك دبلوماسي مكثف تشهده المنطقة، حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى دفع عملية السلام قدماً عبر تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، إلا أن الموقف السعودي يظل حجر الزاوية في أي تسوية إقليمية.

في الوقت نفسه، تتواصل الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وسط تحذيرات من توسع رقعة الحرب وتداعياتها الكارثية على شعوب المنطقة





