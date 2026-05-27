معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان و

حسنا، هذا ما يحدث عندما نستيقظ أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة أو بعدها مباشرة. ويفترض العلماء أن كل البشر يحلمون، ومعظمنا يحلم عدة مرات كل ليلة، سواء تذكرنا هذه الأحلام أم لا. وإذا استيقظت أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة أو بعدها مباشرة، فاحتمال تذكرك لحلمك يكون أكبر. كما أن تذكر الحلم يعتمد على شدة العواطف فيه، وما إذا كنت قد استيقظت لفترة قصيرة أثناء الليل، وأيضا على الاختلافات الفردية بين أدمغة الناس في كيفية تخزين الذكريات أثناء النوم.

وإذا استيقظت أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة أو بعدها مباشرة، فاحتمال تذكرك لحلمك يكون أكبر. كما أن تذكر الحلم يعتمد على شدة العواطف فيه، وما إذا كنت قد استيقظت لفترة قصيرة أثناء الليل، وأيضا على الاختلافات الفردية بين أدمغة الناس في كيفية تخزين الذكريات أثناء النوم. ويعتقد الكثيرون أن الأحلام قصيرة ومجزأة، لكن الأدلة العلمية تشير إلى عكس ذلك.

فأحلام مرحلة نوم حركة العين السريعة تتكشف تقريبا في الوقت الفعلي، أي أن الحلم الذي تشعر أنه استمر 20 دقيقة كان على الأرجح بهذا الطول في الواقع. والحلم المليء بالتوتر أو الحيوية يبدو أطول مما هو عليه ويلتصق بالذاكرة، بينما الحلم الممل يختفي حتى قبل أن تفتح عينيك.

وبإضافة إلى ذلك، نحن نتذكر بشكل أساسي الأحلام التي استيقظنا فعلا أثناء حدوثها، لذا فإن الشخص الذي يشعر أنه حلم طوال الليل كان على الأرجح لديه ليلة طبيعية من نوم حركة العين السريعة، لكنه صادف أنه استيقظ أثناء الأجزاء العاطفية وتلك هي التي بقيت عالقة في ذهنه





