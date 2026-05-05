مطعم في تركيا يمنع أم وابنتها من تناول الطعام داخل الصالة

أثار تصرف مطعم في تركيا جدلاً واسعًا بعد منع أم وابنتها من تناول الطعام داخل الصالة، مما دفع وزارة التجارة التركية إلى التدخل وفرض غرامات على المطعم. وفي سياق آخر، أعلن دونالد ترامب عن تعليق مشروع "حرية" مع استمرار الحصار.

في تفاصيل الحادثة، أفاد أحد زبائن ال مطعم أنه قام بشراء وجبتين من الطعام لأم وابنتها من المحتاجين، وفيما كان العاملون في ال مطعم يجهزون الطعام، أخبره أحد الموظفين بأن الأم وابنتها لا يمكن السماح لهما بتناول الطعام داخل الصالة، ويجب عليهما أخذ الطعام معلبًا إلى خارج المكان.

وأضاف الزبون أنه اتصل بمدير المطعم، الذي برر ذلك بقوله إن المطعم يتبع قوانين تمنع دخول بعض الأشخاص. وبعد احتجاج عدد من الزبائن، اضطر المطعم للسماح للأم وابنتها بتناول الطعام داخل المكان، لكن المطعم لم يعتذر عن الحادثة، بينما بقي الزبون في المكان حتى انتهاء الأم وابنتها من تناول الطعام لضمان عدم طردهما.

من جانبها، أصدرت وزارة التجارة التركية بيانًا أكدت فيه أن تصرف المطعم غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وأنه يتعارض مع الأخلاق والقوانين التجارية، قائلة: "لا يمكن أن يُطرد أي طفل أو أم من مكان ما بقول: 'لا يمكنك الجلوس هنا'.

" وأوضحت الوزارة أنها أرسلت فريقًا من الوزارة ومديرية تجارة إسطنبول، وقامت بتفتيش المطعم المعني، حيث اكتشفت انتهاكات متعددة في المطعم وفرضت عليه غرامات مالية. كما كشفت الوزارة عن ممارسات في المطعم تخالف قانون التجارة، وأرسلتها إلى مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق للتحقيق. وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اتفاق متبادل لتعليق مشروع "حرية" مع استمرار الحصار بفعاليته الكاملة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مطعم تركيا وزارة التجارة دونالد ترامب الحصار

United States Latest News, United States Headlines