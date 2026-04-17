مطالب دولية بإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أمام الأمم المتحدة

حقوقيون مغاربة يسلمون رسالة تحمل توقيع 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة إلى الأمم المتحدة في الرباط، للمطالبة بإلغاء القانون الإسرائيلي الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني. الرسالة تدعو المجتمع الدولي للتدخل لحماية الأسرى الذين يعانون من ظروف قاسية في السجون الإسرائيلية.

في خطوة دولية تحمل أصداءً قوية، سلم حقوقيون مغاربة، يوم الجمعة، رسالة رمزية تحمل بصمات 50 هيئة حقوقية ومئات الشخصيات البارزة من 22 دولة حول العالم، إلى مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الرباط. تأتي هذه المبادرة الإنسانية والقانونية تزامناً مع مناسبة 'يوم الأسير الفلسطيني'، الذي يُحتفى به سنوياً في السابع عشر من أبريل، لتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين والمطالبة بالتدخل الفوري والجاد لإلغاء القانون الإسرائيلي المثير للجدل، الذي يفتح الباب أمام 'إعدام الأسرى' الفلسطينيين.

وأكد المحامي المغربي البارز خالد السفياني، الذي يشغل منصب منسق 'المجموعة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب' الإسرائيليين، وهي مجموعة تأسست في الرباط خلال شهر أكتوبر من عام 2025، أن هذه الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأتي في توقيت حاسم، حيث تتزايد الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح السفياني في تصريحات لوكالة الأناضول أن الرسالة، التي تسلمها مكتب المنظمة الأممية في الرباط، ليست مجرد صرخة احتجاج، بل هي مطالبة قانونية وأخلاقية تتجاوز الحدود، حيث تحمل توقيعات واسعة النطاق تؤكد الإجماع الدولي على رفض هذه الممارسات اللاإنسانية. وتأتي هذه التحركات بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي، في الثلاثين من شهر مارس الماضي، وبأغلبية نيابية بلغت 62 صوتاً مقابل 48 صوتاً معارضاً وامتناع نائب واحد، قانوناً يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي قوبل بابتهاج ملحوظ في أوساط أحزاب اليمين المتشدد.

وفي سياق متصل، وجه السفياني نداءً عاجلاً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، داعياً إياها إلى التدخل السريع والفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين وضمان صون حياتهم. كما حثت الرسالة، التي تم تقديمها، الأمم المتحدة بكافة هيئاتها على الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية الراسخة، والعمل على اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى قد شهدت تصاعداً ملحوظاً ومقلقاً، خاصة بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، بدأت في شهر أكتوبر من عام 2023. وفقاً لتقارير منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي حالياً أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، من بينهم 350 طفلاً لا يزالون يعانون من قسوة الأسر، بالإضافة إلى 73 سيدة فلسطينيات يقاسين ظروفاً قاسية. هؤلاء الأسرى يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب، والتجويع الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، مما أدى للأسف إلى وفاة العشرات منهم، وهي حقائق صادمة تؤكد حجم المعاناة الإنسانية وضرورة التحرك الدولي السريع والمؤثر.





