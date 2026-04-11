مطار بيروت: الطائرات تحلق رغم الغارات الإسرائيلية والعمليات مستمرة

على الرغم من استمرار القصف الإسرائيلي، يواصل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عملياته، مع اتخاذ إجراءات لضمان سلامة المسافرين وتخفيف تأثير الأزمة على حركة الطيران. المطار يواصل عمله رغم التحذيرات الأمنية، مع تراجع في حجم الحركة الجوية وتأثير على شركات الطيران.

في تحدٍ للظروف الأمن ية المتوترة، يواصل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عملياته بشكل طبيعي، على الرغم من القصف الإسرائيلي المستمر على المناطق المحيطة به. فبعد أن يتبدد الدخان المتصاعد من الغارات الجوية، تستمر الطائرات في الإقلاع والهبوط، مع الحفاظ على حركة جوية وإن كانت بوتيرة أبطأ من المعتاد.

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، محمد عزيز، أكد أن المطار لم يغلق أبوابه بناءً على تقييم للمخاطر يتم بموجب معلومات تقدمها الحكومة اللبنانية، والتي بدورها تتلقى هذه المعلومات بشكل أساسي من السفارة الأمريكية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المطار والطرق المؤدية إليه، مع تلقي السلطات اللبنانية ضمانات متكررة من الجهات المعنية بأن المطار سيبقى بمنأى عن القصف. وعلى الرغم من التحذيرات الإسرائيلية بالإخلاء التي شملت مناطق قريبة من المطار، فقد استمرت الرحلات الجوية، وإن كان ذلك بوتيرة منخفضة، حيث لم يتجاوز حجم الحركة الجوية 40% من المعدل الطبيعي. \تأثير الأزمة على حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت طال الشركات الجوية، فقد علّقت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها، بينما تواصل شركة طيران الشرق الأوسط تسيير الرحلات، ولكن بوتيرة مخفّضة. في صالات المطار، بدا واضحاً انخفاض عدد المسافرين، وتوفرت مساحات واسعة في صالات الانتظار والمغادرة. على الرغم من ذلك، يستمر المسافرون في التوجه إلى المطار على أمل السفر، ويواجهون القلق من احتمال إلغاء رحلاتهم. في السماء، تتشارك الطائرات التجارية المجال الجوي مع الطائرات العسكرية الإسرائيلية والطائرات المسيّرة، ولكن وفقاً لطيار في شركة طيران الشرق الأوسط، فإن هناك فصلًا واضحًا في المسارات الجوية، مع وجود مسارات محددة للطائرات المدنية، مما يقلل من احتمالية وقوع حوادث. يؤكد الطيار أن الطائرات العسكرية غالباً ما تحلق على ارتفاعات أعلى وتظهر بوضوح على شاشات الرادار. كما يلعب الأميركيون دوراً هاماً في الوساطة وتنظيم حركة الملاحة الجوية، لتفادي أي حوادث. في هذا السياق، تؤكد السلطات اللبنانية على تواصلها المستمر مع البعثات الدبلوماسية، لنقل المعلومات وتقديم الدعم اللازم لضمان سلامة المطار. \في خضم هذه الأزمة، يستمر مطار بيروت في التحضير للمستقبل، حيث انطلقت أعمال تطوير في مباني الركاب لتمكين المطار من استيعاب عدد أكبر من المسافرين في المستقبل. جلال حيدر، الذي تولى إدارة العمليات التنفيذية في المطار، يؤكد على أن المطار والمجال الجوي آمن، ويشرف على خطط التطوير هذه. بالتزامن مع ذلك، تشهد الساحة السياسية اللبنانية تحركات مرتبطة بالأحداث الجارية، حيث يواجه رئيس الحكومة ووزير الداخلية ضغوطاً سياسية. في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على أهداف تابعة لحزب الله اللبناني، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة، ويبرز استمرار التحديات التي تواجه المطار في الحفاظ على عملياته





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines