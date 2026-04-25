مضيق هرمز: صراع تاريخي مستمر وتداعيات جيوسياسية معاصرة

تحليل تاريخي للصراع على مضيق هرمز وأهميته الاستراتيجية عبر العصور، من الإمبراطوريات القديمة إلى التوترات الحالية، مع التركيز على دوره في التجارة العالمية والمفاوضات الدولية.

يعود بنا التاريخ إلى حوالي ألف عام قبل الميلاد، حيث كان الخليج العربي ، المعروف تاريخيًا بالخليج الفارسي، الممر المائي الحيوي والأكثر استخدامًا في التجارة الدولية .

شهد هذا الممر منافسة وصراعات حادة بين الإمبراطوريات الصاعدة والقائمة، مثل الحضارة الفارسية والإغريقية، ثم الرومانية البيزنطية. كان هذا الممر المائي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، ويمثل شريانًا تجاريًا حيويًا يمد الشرق الأوسط الأدنى والأقصى بالموارد التجارية المصنعة والخام في الاتجاهين، عبر مضيق استراتيجي يحمل اسمًا مألوفًا حتى اليوم.

كانت بلاد فارس تسيطر على هذا المضيق بحكم موقعها الجغرافي، وكان عبوره ضروريًا للتنقل بين بلاد الشام والعراق والأناضول شمالًا، ومناطق شرق وجنوب شبه الجزيرة العربية واليمن والهند والصين وحتى حدود إفريقيا الجنوبية جنوبًا. شهدت تلك الحقبة منافسة قوية بين القوى الكبرى، ولكن مع ظهور الإسلام في مكة والمدينة، وحتى قبله في أيام الجاهلية، برز ممر مائي منافس آخر عبر البحر الأحمر.

أصبح هذا الممر شريانًا تجاريًا أكثر جاذبية واستخدامًا نظرًا لانفتاحه على رقعة جغرافية واسعة تمتد من المحيط الهندي جنوبًا، مرورًا بمضيق باب المندب، وصولًا إلى أعالي البحر الأحمر. لاحقًا، ومع افتتاح قناة السويس في القرن التاسع عشر، تعزز دور البحر الأحمر كممر يربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط، وبالتالي يربط جنوب الكرة الأرضية بشمالها ووسطها. الصراع الحالي على مضيق هرمز يعيد إلى الأذهان الصراع القديم حول النفوذ بين بيزنطة وبلاد فارس، وحلفائهما من الغساسنة والمناذرة في بلاد الشام وما بين النهرين.

كان هذا الشريان المائي يمثل أهمية بالغة في التجارة البحرية في تلك الفترة وما قبلها وما بعدها. ومع ذلك، سرعان ما ظهرت قوة تنافسية جديدة في شبه الجزيرة العربية، عملت على تطوير المنافسة القائمة، ولكن ليس بنفس المستوى الذي بلغته بعد انتشار الإسلام والفتوحات الإسلامية في جميع الاتجاهات.

لقد كان تشكل الدولة المركزية الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة، وما تلاها من عهود الأمويين والعباسيين، ثم عهد المماليك، سببًا رئيسيًا في أن يصبح مضيق باب المندب، الذي يربط بين عالم الجنوب الشرقي وعالم الشمال الشرقي على البحر الأحمر، ذا أهمية استراتيجية كبيرة. كما كان مضيق جبل طارق حلقة وصل بين قارتي أوروبا وإفريقيا، ورمزًا للفتوحات الإسلامية لبلاد الأندلس، ولكنه كان أيضًا رمزًا للاحتلال الوندالي، ولاحقًا للروكنكنستا الإسبانية.

المضايق لم تضيق المسافات فحسب، بل وسعت نطاق العلاقات التجارية والسياسية الدولية، وهذا ما أكسبها هذا البعد الاستراتيجي المتميز. تتعرض إيران منذ عقود لحصار بسبب رفضها الخضوع للابتزاز المتعلق بملفها النووي، بدعم من الولايات المتحدة والغرب. تحول الصراع على الهيمنة في المنطقة من ملف النووي إلى ملف الملاحة ومضيق هرمز، باعتباره ممرًا بحريًا دوليًا يضيق فيه الفارق بين المناطق الدولية والمناطق الإقليمية البحرية.

يجعل هذا الموقع السفن التجارية وحتى الحربية على مرمى حجر من السواحل الإيرانية، مما يمنحها القدرة على التحكم في الملاحة بالمضيق في حالات قصوى، كما هو الوضع الحالي. لم يكن المرور عبر المضيق يخضع لرسوم في السابق، وهذا يتوافق مع القوانين الدولية والملاحة العالمية. ولكن، نظرًا لأن القانون الدولي يقضي بالتعامل بالمثل، تستغل إيران الوضع الحالي والضعف في تطبيق القوانين الدولية للرد على الحصار والعقوبات، وتحصيل موارد من عائدات المرور، واستخدام المضيق كورقة تفاوضية قوية لتوسيع دائرة المفاوضات





