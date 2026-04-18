مضيق هرمز تحت التوتر: إطلاق نار على ناقلتين وهجوم جنوب لبنان يودي بحياة جندي فرنسي

تصاعد التوتر في مضيق هرمز مع إطلاق نار على ناقلتين، فيما أدت حادثة في جنوب لبنان إلى مقتل جندي فرنسي تابع لقوات اليونيفيل. إيران تعلن استعادة السيطرة الصارمة على المضيق رداً على الحصار الأمريكي، وتؤكد عدم تحديد موعد للمفاوضات أو تسليم اليورانيوم المخصب. السفن بدأت بالعبور، وإيران تفتح مجالها الجوي.

شهد مضيق هرمز اضطرابات متصاعدة، حيث تعرضت ناقلتان لإطلاق نار، في خطوة اتخذتها إيران لإعادة تأكيد سيطرتها على المضيق رداً على استمرار الحصار الأمريكي المفروض على موانئها.

في سياق منفصل، أودى هجوم 'متعمد' بحياة جندي فرنسي يعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

في غضون ذلك، نفت إيران تحديد موعد لاستئناف المفاوضات وتسليم اليورانيوم المخصب، بينما بدأت السفن في عبور مضيق هرمز، وأعلنت إيران إعادة فتح مجالها الجوي.

أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران أعلنا فتح مضيق هرمز، وذلك في ظل صمود هدنة لبنان.

في تفاصيل ما جرى في جنوب لبنان، أفاد سلاح الجو، يوم السبت الموافق 18 أبريل/نيسان 2026، بأنه 'قضى على خلية إرهابية كانت تعمل بالقرب من قواته في منطقة خط الدفاع الأمامي'. وذكر أن العملية تمت 'لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال'، دون تحديد عدد الأفراد الذين تم القضاء عليهم. وأضاف أن 'مباشرة بعد الرصد وبهدف القضاء على التهديد، هاجمت القوات الإرهابيين في عدة مناطق بجنوب لبنان'. وجدد التأكيد على أن الجيش 'مخوّل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات'، مشيراً إلى أن 'عمليات الدفاع وتحييد التهديدات غير مقيّدة خلال فترة وقف إطلاق النار'.

في تصريحات أدلى بها، أوضح قاسم أن الهدنة تعني 'وقفا كاملا لكل الأعمال العدائية'. وأضاف أنه 'لأننا لا نثق بهذا العدو، فسيبقى المقاومون في الميدان وأيديهم على الزناد، وسيردون على خروقات العدوان بحسبها'. وشدد على مبدأ أن 'لا يوجد وقف لإطلاق النار من طرف المقاومة فقط، بل يجب أن يكون من الطرفين'.

وقد صنفت بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، منظمة أو جناحها العسكري كمنظمة إرهابية.

وفي عام 2020، حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها وصنفّته كـ'منظمة إرهابية'.

وعلى صعيد حادثة جنوب لبنان، عبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن استنكاره 'استهداف الكتيبة الفرنسية في يونيفيل'، التي تؤدي مهامها على الأراضي اللبنانية 'في خدمة السلم والاستقرار في منطقة انتشارها في الجنوب'. وتعهّد عون بملاحقة المتورطين. كما ندد رئيس الوزراء اللبناني آنذاك، نواف سلام، 'بأشد العبارات الاعتداء اليوم على عناصر من الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل'. من جهتها، نددت بعثة اليونيفيل بالهجوم 'المتعمّد' على عناصرها، وأفادت بأن التقييم الأولي يشير إلى أن إطلاق النار جاء من 'جهات غير حكومية يُزعم أنها حزب الله'.

وفيما يتعلق بالأحداث في مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) يوم السبت الموافق 18 أبريل/نيسان 2026، بوقوع إطلاق نار على ناقلتين. وقع هذا الحادث بعد إعلان طهران عن إعادة إغلاق المضيق وفرض 'الإدارة الصارمة' عليه رداً على ...

وفي وقت لاحق، تلقت الهيئة البريطانية تقريراً عن تعرض سفينة شحن في المنطقة ذاتها 'لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضرارا ببعض الحاويات' دون اندلاع حريق.

خلال فترة الفتح الوجيزة، عبرت ثماني ناقلات نفط وغاز على الأقل، وفقاً لبيانات تتبع حركة الملاحة.

وقال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن 'مقر خاتم الأنبياء'، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، أعلن أن 'الجمهورية الإسلامية وافقت بحسن نية على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز'. وأضاف البيان الذي بث عبر التلفزيون الرسمي: 'لكن، مع الأسف، يواصل الأمريكيون (...) ممارسة القرصنة والنهب تحت ما يسمى بالحصار'.

ونفى البيان كذلك مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة.

وأوضح أن التركيز الحالي هو على 'وضع اللمسات الأخيرة على إطار التفاهم بين الجانبين'. وأضاف: 'لا نرغب في أي مفاوضات أو اجتماعات تؤول إلى فشل يمكن أن يكون ذريعة لجولة أخرى من التصعيد'.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول إيراني في مدينة أنطاليا التركية قوله إن الإيرانيين ليسوا مستعدين لجولة جديدة من المحادثات وجهاً لوجه مع الولايات المتحدة.

وأعلنت إيران إعادة فرض 'السيطرة الصارمة' على مضيق هرمز، وذلك بعد مرور عدة ناقلات نفط وغاز من المضيق. جاء هذا الإعلان رداً على استمرار الحصار الأمريكي على موانئها، حيث اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق بشأن إعادة فتحه.

وأفاد مقر 'خاتم الأنبياء' بأن 'الجمهورية الإسلامية وافقت بحسن نية على ...'.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية، بعد أكثر من ثلاث ساعات من الإعلان، خلو الأجواء الإيرانية من أي رحلات دولية عابرة، فيما لجأت رحلات أخرى إلى مسارات التفافية طويلة لتفادي مجالها الجوي.

في سياق آخر، أشار تقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق، يوم الجمعة الموافق 17 نيسان/ أبريل 2026، إثر اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، عن فتح مضيق هرمز.

وأكد ترامب أن 'سيكون اجتماعنا في الصين مميزاً، وربما تاريخياً'، في إشارة إلى القمة المزمع عقدها في بكين بين الرئيسين الأمريكي والصيني في مايو.

وشدد ترامب على أن واشنطن وطهران ستنقلان معاً اليورانيوم المخصب المخزّن في إيران إلى الولايات المتحدة بموجب الخطة التي تعمل عليها واشنطن لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير.

وبعد اتفاق وقف إطلاق النار، أصبحت المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة للعمل على 'اتفاقات دائمة'، مع التأكيد على أن التفاوض المباشر مع إسرائيل ليس 'تنازلاً'.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يستمر لمدة عشرة أيام بين الحزب وإسرائيل، منتصف الليلة الماضية، مع التأكيد على أن لبنان لم يعد 'ساحة لحروب أي كان'





