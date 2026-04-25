مضيق هرمز: صراع تاريخي يتجدد في ظل التوترات الإقليمية

تحليل تاريخي للصراعات حول مضيق هرمز وأهميته الاستراتيجية، مع التركيز على دوره في التجارة الدولية والتنافس بين القوى الإقليمية والدولية، وتأثير التوترات الحالية على الملاحة والأمن الإقليمي.

يعود بنا التاريخ إلى حوالي ألف عام قبل الميلاد، حيث كان ما يُعرف حاليًا بـ" الخليج العربي "، أو ما كان يُطلق عليه "الخليج الفارسي"، الممر المائي الحيوي والأكثر استخدامًا في التجارة الدولية .

شهد هذا الممر منافسة وصراعات حادة بين الإمبراطوريات الصاعدة والقائمة، مثل الحضارة الفارسية والإغريقية، ثم الرومانية البيزنطية. كان هذا الممر المائي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، ويمثل شريانًا تجاريًا حيويًا يمد الشرق الأوسط الأدنى والأقصى بالموارد التجارية المصنعة والخام في الاتجاهين، عبر مضيق استراتيجي. كانت بلاد فارس تسيطر على هذا المضيق بحكم موقعها الجغرافي، وكان عبوره ضروريًا للتنقل بين بلاد الشام والعراق والأناضول شمالًا، ومناطق شرق وجنوب شبه الجزيرة العربية واليمن والهند والصين وحتى حدود إفريقيا الجنوبية جنوبًا.

شهدت تلك الحقبة منافسة قوية بين القوى الكبرى، ولكن مع ظهور الإسلام في مكة والمدينة، وحتى قبله في أيام الجاهلية، برز ممر بديل عبر البحر الأحمر كمنافس قوي. أصبح البحر الأحمر شريانًا تجاريًا أكثر جاذبية واستخدامًا نظرًا لانفتاحه على رقعة جغرافية واسعة تمتد من المحيط الهندي جنوبًا، مرورًا بمضيق باب المندب، وصولًا إلى أعالي البحر الأحمر.

لاحقًا، أدت فتح قناة السويس في القرن التاسع عشر إلى تعزيز أهمية هذا الشريان، ليصبح رابطًا بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وبالتالي يربط بين جنوب الكرة الأرضية وشمالها ووسطها. الصراع الحالي على مضيق هرمز يعيد إلى الأذهان الصراع التاريخي حول النفوذ بين بيزنطة وبلاد فارس وحلفائهما من الغساسنة والمناذرة في بلاد الشام وما بين النهرين. كان هذا الشريان يمثل أهمية بالغة في التجارة البحرية قبل وبعد تلك الحقبة.

ومع ذلك، سرعان ما ظهرت قوة تنافسية جديدة في شبه الجزيرة العربية، عملت على تطوير المنافسة القائمة، ولكن ليس بنفس المستوى الذي بلغته بعد انتشار الإسلام والفتوحات الإسلامية في جميع الاتجاهات. لقد كان تشكل الدولة المركزية الإسلامية أيام الخلافة الراشدة، ثم الأموية والعباسية، وما بعد عهد المماليك، سببًا في أن يصبح مضيق باب المندب، الذي يربط بين عالم الجنوب الشرقي وعالم الشمال الشرقي على البحر الأحمر، ذا أهمية استراتيجية كبيرة.

كما كان مضيق جبل طارق حلقة وصل بين قارتي أوروبا وإفريقيا، ورمزًا للفتوحات الإسلامية لبلاد الأندلس، ولكنه كان أيضًا رمزًا للاحتلال الوندالي، ولاحقًا للروكنكنستا الإسبانية. المضايق لم تضيّق المسافات فحسب، بل وسّعت نطاق العلاقات التجارية والسياسية الدولية، وهذا ما أعطاها هذا البعد الاستراتيجي المتميز. تتعرض إيران لحصار مفروض عليها منذ عقود بسبب رفضها الخضوع للابتزاز المتعلق بملفها النووي، بدعم من الولايات المتحدة والغرب.

تحول الصراع على الهيمنة في المنطقة من ملف النووي إلى ملف الملاحة ومضيق هرمز، باعتباره ممرًا بحريًا دوليًا يضيق فيه الفارق بين المناطق الدولية والمناطق الإقليمية البحرية. يجعل هذا الموقع السفن التجارية وحتى الحربية على مرمى حجر من السواحل الإيرانية، مما يمنحها القدرة على التحكم في الملاحة بالمضيق في حالات قصوى، كما هو الوضع الحالي. لم يكن المرور عبر المضيق يخضع لرسوم في السابق، وهذا يتوافق مع القوانين الدولية والملاحة العالمية.

ولكن، نظرًا لأن القانون الدولي يقضي بالتعامل بالمثل، تستغل إيران الوضع الحالي والضعف في تطبيق القوانين الدولية للرد على الحصار والعقوبات، وتحصيل موارد من عائدات المرور، واستخدام المضيق كورقة تفاوضية قوية لتوسيع دائرة المفاوضات





