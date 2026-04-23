مضيق هرمز يخنق.. وتهديدات أمريكية إسرائيلية تتصاعد

انخفاض حاد في حركة السفن بمضيق هرمز وتصاعد التوترات الأمنية، بالتزامن مع تقارير عن إصابة مجتبى خامنئي وتهديدات أمريكية إسرائيلية مباشرة.

شهد مضيق هرمز انخفاضاً حاداً في حركة السفن منذ الأحد الماضي، نتيجة للحصار ال إيران ي والأمريكي، بالتزامن مع تزايد الحوادث الأمنية التي تستهدف السفن. أعلنت إيران إعادة فتح المضيق ثم إغلاقه مجدداً، مشيرة إلى استمرار الحصار الأمريكي على موانئها.

ووصل عدد السفن العابرة إلى أدنى مستوياته منذ بدء التوترات، حيث لم يعبر المضيق سوى 18 سفينة في الفترة من 19 إلى 22 أبريل، بمعدل 4.5 سفن يومياً، مقارنة بتسعة سفن يومياً في الفترة السابقة، و120 سفينة يومياً في الظروف الطبيعية. بالتوازي مع ذلك، سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة الأمن فانغارد تك سبع حوادث أو هجمات منذ السبت، أكدت المنظمة البحرية الدولية خمسة منها. ومنذ بداية الحرب، تم تسجيل 38 حادثة من قبل هذه الجهات.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن إصابة مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني الجديد، بجروح بالغة في الضربة الجوية الأمريكية الإسرائيلية التي أودت بحياة والده. وأفادت الصحيفة بأن مجتبى خامنئي فوّض سلطة اتخاذ القرار إلى جنرالات الحرس الثوري، على الأقل مؤقتاً، وأنه خضع لثلاث عمليات جراحية في ساقه، بالإضافة إلى عملية جراحية في يده، ويحتاج إلى جراحة تجميلية لإصلاح حروق في الوجه والشفتين. وتؤكد التقارير أنه لا يزال قيد العلاج ويتواصل مع القيادة من خلال رسائل مكتوبة.

أما على صعيد التهديدات المباشرة، فقد أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخطر تهديداته منذ تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، حيث أمر البحرية الأمريكية بـ«إطلاق النار وقتل» أي قارب يزرع ألغاماً في مضيق هرمز. بالتزامن مع ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس استعداد بلاده لاستئناف الحرب ضد إيران، في انتظار موافقة الولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات في ظل وضع إقليمي معقد، يجمع بين مسار تفاوضي متوقف ووقف إطلاق نار لم ينهِ القتال، بل نقله من الجو إلى البحر.

كما تم مصادرة ناقلة ثانية مرتبطة بالنفط الإيراني في المحيط الهندي، مما يزيد من حدة التوتر البحري في هذا الممر الحيوي للطاقة العالمية





