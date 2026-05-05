مصر: مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين يثير نقاشاً واسعاً

في خطوة تشريعية هامة، أحالت الحكومة ال مصر ية مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين إلى مجلس النواب . يهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار ال قانون ي المنظم للعلاقات الأسرية، وتحقيق توازن دقيق بين حقوق وواجبات الزوجين، مع التركيز على الشفافية منذ بداية عقد الزواج .

يُعرّف القانون الزواج كميثاق شرعي يهدف إلى تأسيس أسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة، مع التأكيد على مسؤولية الطرفين المشتركة. ويشدد المشروع على أهمية التوثيق الرسمي لعقد الزواج، مع تحديد شروط الإيجاب والقبول، والمرونة في وسائل التعبير عنها، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الموثقة. كما يراعي المشروع التطور التكنولوجي مع ضمان صحة التعاقد.

يتضمن مشروع القانون آليات لحماية حقوق الزوجة، حيث يمنحها الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال ستة أشهر من تاريخ إبرامه إذا ثبت أن الزوج ادعى صفات غير حقيقية. وينظم المشروع أيضاً إجراءات الطلاق المبكر، ويلزم الزوج الراغب في الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لمحاولة الإصلاح بينهما. ويمنح القاضي سلطة إدارة جلسات صلح والاستعانة برجال الدين.

بالإضافة إلى ذلك، يتناول المشروع أوضاع المفقود، ويحدد مدد زمنية واضحة لإصدار حكم بوفاته، مع تحديد آثار هذا الحكم على الزوجة والتركة. ويراعي المشروع الحالات الاستثنائية مثل فقدان الأفراد أثناء العمليات العسكرية أو حوادث مهلكة. يهدف مشروع القانون إلى إنهاء حالات الغموض الأسري وتوفير إطار قانوني واضح ومنصف للعلاقات الأسرية. وتتضمن الأحكام توجهاً تشريعياً يجمع بين الالتزام بالأحكام الشرعية والمرونة العصرية، مع التركيز على الشفافية وحماية حقوق الطرفين.

ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون نقاشاً مجتمعياً واسعاً خلال مناقشته في البرلمان، خاصة فيما يتعلق بحق الزوجة في فسخ العقد خلال ستة أشهر كآلية وقائية ضد التدليس. وتسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع أفرادها. ويشمل المشروع تفصيلات دقيقة حول شروط الإيجاب والقبول، وإجراءات الطلاق المبكر، وأوضاع المفقود، بهدف توفير حماية قانونية شاملة للأسرة





