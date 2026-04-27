مصر: رفع أسماء شهود قضية الفيرمونت من قوائم الممنوعين من السفر

أصدرت جهات التحقيق المصرية قرارًا برفع أسماء عدد من الشهود في قضية الفيرمونت من قوائم الممنوعين من السفر، بعد استيفاء الإجراءات التحقيقية اللازمة. يأتي هذا القرار في إطار مراجعة المراكز القانونية للأطراف المرتبطة بالقضية.

أصدرت جهات التحقيق ال مصر ية قرارًا هامًا يتعلق بقضية 'الفيرمونت' التي أثارت جدلاً واسعًا في الرأي العام على مدار سنوات. القرار قضى برفع أسماء عدد من ال شهود المرتبطين بالقضية من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك بعد مراجعة دقيقة وشاملة لوضعهم القانوني واستيفاء كافة الإجراءات التحقيقية اللازمة.

هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو إغلاق هذا الملف الذي طال أمده، ويأتي في سياق حرص السلطات المصرية على ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بالقضية، سواء المتهمين أو الشهود أو المجني عليها. القرار يتيح للشهود المعنيين ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بما في ذلك حقهم في السفر والتحرك دون قيود، بعد أن أدلوا بشهاداتهم وتعاونوا مع جهات التحقيق. وقد تم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بقرار رفع الحظر رسميًا، لتنفيذه على الفور في جميع المنافذ الحدودية والمطارات المصرية.

تعود جذور القضية إلى واقعة مؤسفة وقعت داخل فندق 'فيرمونت نايل سيتي' في القاهرة عام 2014، حيث تعرضت فتاة للتعدي. القضية سرعان ما تصدرت عناوين الأخبار وأثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع وشامل. التحقيقات استمرت لسنوات، وشملت استجواب عدد كبير من الشهود والشخصيات البارزة، بالإضافة إلى جمع الأدلة المادية والفنية. وقد واجهت التحقيقات تحديات كبيرة، نظرًا لتعقيد القضية وتضارب الشهادات، بالإضافة إلى انتشار معلومات مضللة وشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

النيابة العامة بذلت جهودًا مضنية لفرز الحقائق من الأكاذيب، وتحديد المسؤولين عن الواقعة وتقديمهم للعدالة. وقد مرت التحقيقات بمرحلتين رئيسيتين، الأولى تمثلت في رصد ومتابعة المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والثانية في الاستماع إلى شهادات المجني عليها والشهود، بالإضافة إلى تحليل الأدلة المادية والفنية. وقد استمعت النيابة العامة إلى 39 شاهدًا، منهم من شاهدوا جزءًا من مقطع فيديو للواقعة، ومنهم من سمعوا عنها، ومنهم من علموا بملابساتها بشكل جزئي.

كما استجوبت النيابة العامة مسؤولين بالفندق وأطباء شرعيين وضباط شرطة قاموا بتحريات حول الواقعة. التحقيقات كشفت عن تفاصيل مروعة، حيث تسلمت النيابة العامة صورًا فوتوغرافية لجسد فتاة عارٍ، لا يظهر فيها وجهها ولا أي شخص آخر. وتم ربط هذه الصور بمقطع فيديو للواقعة. هذه الأدلة ساهمت في بناء صورة واضحة عن الأحداث، وتحديد هوية المتهمين.

القرار برفع أسماء الشهود من قوائم الممنوعين من السفر يعكس ثقة جهات التحقيق في أنهم أدلوا بشهاداتهم بشكل كامل وصادق، وأنهم لن يهربوا من العدالة. كما يمثل هذا القرار خطوة نحو استعادة الثقة في النظام القضائي المصري، وإظهار التزامه بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. القضية 'الفيرمونت' كانت بمثابة اختبار حقيقي للنظام القضائي المصري، وكشفت عن الحاجة إلى تطوير آليات التحقيق والمحاكمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

من المتوقع أن يشكل هذا القرار بداية جديدة في التعامل مع هذه القضية، وأن يؤدي إلى تحقيق العدالة للمجني عليها، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة العادلة. القضية لا تزال قيد المتابعة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية في المستقبل القريب. هذا القرار يبعث رسالة إيجابية للمجتمع المصري، مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن السلطات المصرية ملتزمة بحماية حقوق المواطنين وضمان العدالة للجميع





