تحول موكب زفاف إلى مأتم في قرية بقاو عيسى بمركز طما في محافظة سوهاج جنوب مصر، إثر تصادم مروع بين دراجات نارية فيها العريس والأقارب، مما أسفر عن مصرع 4 شباب وإصابة آخرين. وتم نقل الضحايا إلى المستشفى وفتح تحقيق. وفي سياق سياسي، هزت أزمة بيان الحركة المدنية الديمقراطية حول قصر أكمل قرطام صفوف المعارضة المصرية، بينما كشف مسؤول كنسي عن سر كنيسة تزورها العائلة المقدسة. كما شهدت القليوبية حادث طريق مميتاً لـ4 من المنوفية عائدين من زفاف، وتم القبض على شخص يهدد بسلاح أبيض في مقطع فيديو.

في حادث مروع ومؤلم، تحول موكب زفاف إلى مأتم في قرية مصر ية بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد، حيث لقي أربعة شبان مصر عهم وأصيب آخرون بجروح متعددة إثر تصادم وقع بين عدد من الدراجات النارية أثناء مشاركتها في "ال زفة " التقليدية.

وكشفت تفاصيل الحادث أن مدير أمن سوهاج تلقى إخطاراً بوقوع تصادم جماعي للدراجات النارية أثناء احتفال الأهالي بحفل زفاف في قرية قاو عيسى بدائرة مركز طما. ودفع مرفق الإسعاف بسياراته لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى طما المركزي، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ. وأظهرت المعاينة أن الضحايا لاقوا حتفهم متأثرين بإصاباتهم البالغة، بينما أصيب آخرون بكسور وجروح متفرقة نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء الاحتفال. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

وفي تطور سياسي داخل الساحة المصرية، شهدت صفوف المعارضة هزة قوية بعد أزمة البيان الأخير الصادر عن الحركة المدنية الديمقراطية، الذي تناول قضية هدم قصر رجل الأعمال والسياسي أكمل قرطام. وشكل هذا البيان انقساماً داخل التيارات المعارضة وفتح نقاشاً حاداً حول مواقفها من القضية والخطاب السياسي العام. كشف مسؤول كنسي مصري عن سر غامض يتعلق بكنيسة شيدت في مكان زارته العائلة المقدسة خلال رحلتها قبل نحو ألفي عام، مما أثار اهتماماً واسعاً بال.fillDetails التاريخية والدينية حول تلك الفترة.

وفي سياق أمني منفصل، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلوح بسلاح أبيض ويتعدى بالسب على أحد المواطنين ويتحدى الأجهزة الأمنية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وفي حادث طريق مروع بمحافظة القليوبية، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، جميعهم من محافظة المنوفية، كانوا في طريق عودتهم من حفل زفاف على طريق بنها - شبرا الحر.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحادث كان تصادماً مروعاً نتج عن السرعة أو عوامل فنية، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. تتقاطع هذه الحوادث المتكررة التي تتسبب في سقوط ضحايا على الطرق وأثناء الحفلات، مع الجهود الرسمية المعلنة لتعزيز السلامة المرورية. وتسلط الأضواء مرة أخرى على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الدراجات النارية في الزفات، ومراقبة الالتزام باللوائح، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرق ووضع إشارات تحذيرية في النقاط الحرجة





