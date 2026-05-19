مصر تطالب الأجانب المقيمين بالتوجه لإدارة الجوازات لاستقبال أوضاعهم وتجديد إقامتهم وتسهيل التعامل مع مؤسسات الدولة.

طالبت مصر كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي. كما طالبت الدولة المصرية ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم للحصول على بطاقة الإعفاء في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم. وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، بهدف تيسير تعاملات الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة المعتمدة الصادرة لهم.

طالبت مصر كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي. كما أتهم البيان الصادر عن الحكومة ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم.

وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، بهدف تيسير تعاملات الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة المعتمدة الصادرة لهم. وجهت الأجهزة المعنية تحذيراً حاسماً لكافة المقيمين، مؤكدة أنه لن يتم التعامل من قبل كافة مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة، مما يجعل تقنين الأوضاع شرطاً أساسياً لتسيير أي معاملات داخل البلاد





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر حجوزات الأجانب تجديد الإقامة بطاقة الإقامة الذكي خطتنا للتحول الرقمي تسهيل تعامل الأجانب

United States Latest News, United States Headlines