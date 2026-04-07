مصر وجامعة الدول العربية تدينان اقتحام بن غفير للأقصى وتدعو إلى وقف الانتهاكات

أدانت مصر وجامعة الدول العربية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، واعتبرتاه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واستفزازاً لمشاعر المسلمين. كما أدانت الجامعة إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وجددت إدانتها للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مع الإشارة إلى ترشيح نبيل فهمي لمنصب الأمين العام للجامعة وتدهور الأوضاع الإنسانية في السودان.

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير ، للمسجد الأقصى المبارك، معتبرةً ذلك تصعيداً خطيراً واستفزازاً مرفوضاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذا الفعل يقوض الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية، محذرةً من تداعيات محتملة قد تفجر الأوضاع في الأراضي ال فلسطين ية المحتلة.

البيان الصادر عن الخارجية المصرية شدد على رفض مصر الكامل لهذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في القدس، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد تعتبر باطلة ومرفوضة ولا يمكن القبول بها. كما أوضحت مصر أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، معربةً عن بالغ قلقها إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وتقييد حرية العبادة، وهو ما يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ويؤجج مشاعر التوتر. في سياق متصل، شددت مصر على ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وتنظيم الدخول إليه، بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم.\من جانبها، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، واصفةً إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، وتصعيد خطير واستفزاز مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاك لحرمة الأماكن المقدسة. وأكدت الجامعة في بيان رسمي أن هذا السلوك يعكس نهجاً لتكريس وضع غير قانوني في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة، في تحدٍّ واضح لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد بطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها. وشددت الجامعة على أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية الأماكن الدينية وضمان حرية العبادة، كما تمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارات 252 (1968) و476 (1980) و2334 (2016) التي شددت جميعها على عدم شرعية أي تغييرات تطرأ على وضع القدس. وحذرت الجامعة من تداعيات الاستمرار في هذه السياسات التي من شأنها تقويض الاستقرار وزيادة حدة التوتر في المنطقة، مؤكدةً أن المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك يعد تجاوزاً لخط أحمر يمس بهوية المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية. وجددت الجامعة تأكيدها على أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة وملغاة بموجب القانون الدولي. ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكدت في هذا السياق أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يظل مرهوناً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.\على صعيد آخر، ومع اقتراب الدبلوماسي المصري المخضرم السفير نبيل فهمي من رئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يتصاعد الترقب في ظل وضع سياسي مضطرب وأزمات تعصف بالعالم العربي. يأتي ذلك بعدما اعتمد وزراء الخارجية العرب ترشيح فهمي لهذا المنصب، خلفاً لأحمد أبو الغيط. تجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيس الجامعة عام 1945، تعاقب على قيادتها ثمانية أمناء عامين، جميعهم من الجنسية المصرية باستثناء أمين عام واحد تونسي الجنسية، ترأس الجامعة خلال فترة تعليق عضوية مصر. في سياق آخر، أدانت الجامعة إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين. كما جدد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية إدانته للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، والتي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية. في سياق متصل، شهدت الأزمة الإنسانية في السودان تصاعداً، حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم وتدمرت 20 شاحنة جراء استهداف القوافل الإنسانية. هذه التطورات المتلاحقة تعكس تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتبرز أهمية الدور الذي تلعبه الجامعة العربية في معالجة القضايا الإقليمية والدفاع عن حقوق الدول الأعضاء





المسجد الأقصى إيتمار بن غفير القدس فلسطين جامعة الدول العربية

