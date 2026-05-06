مصر تعلن عن إعادة هيكلة أسعار الإنترنت الثابت والمحمول بهدف تعزيز الشمول الرقمي

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إعادة هيكلة أسعار خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، حيث تم تحديد نسب تتراوح بين 9 بالمئة و15 بالمئة شاملة الضرائب. وشملت التعديلات أيضًا إطلاق باقات جديدة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى استمرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشمول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إعادة هيكلة أسعار بعض خدمات ال إنترنت الثابت والمحمول، حيث تم تحديد نسب تتراوح بين 9 بالمئة و15 بالمئة شاملة الضرائب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من التعديلات الجديدة على السوق المحلي، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين. وشملت القرارات أيضًا إطلاق باقات جديدة منخفضة التكلفة، حيث تم طرح باقة إنترنت أرضي بسعر يقارب 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية كانت تُباع بنحو 210 جنيهات، بالإضافة إلى باقة محمول منخفضة بسعر يقارب 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين فئات المجتمع المختلفة من الوصول إلى خدمات الإنترنت بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. وفي السياق ذاته، قرر الجهاز استمرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، بحيث يتمكن المستخدمون من الوصول إليها حتى بعد انتهاء الباقة دون خصم من الرصيد أو استهلاك البيانات.

وأوضح الجهاز أن هذه التعديلات تأتي في ظل ضغوط اقتصادية وتشغيلية متزايدة على قطاع الاتصالات، من بينها ارتفاع سعر الصرف وزيادة تكاليف الطاقة والوقود المستخدم في تشغيل الشبكات، فضلًا عن ارتفاع تكاليف البنية التحتية والمعدات والرقائق الإلكترونية عالميًا، إلى جانب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الإنترنت. وأكد أن الهدف من هذه الخطوات هو دعم استدامة تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة، وتمكين الشركات من مواصلة الاستثمار في تحديث البنية التحتية، بما يواكب خطط التحول الرقمي في مصر.

وقال مسؤولون في الجهاز إن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشمول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي. وأضافوا أن هذه التعديلات ستسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، مما سيساهم في تعزيز الثقة في قطاع الاتصالات في مصر.

كما أكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تعزيز دور التكنولوجيا في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد





