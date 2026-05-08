مصر والكويت والأردن تؤكد تضامنها مع الإمارات وتطالب بتصعيد فوري للتصعيد

بعد إعلان الإمارات إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة في وقت سابق الجمعة، جراء هجمات بصاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قالت إنها أُطلقت من إيران، دون تعليق فوري من طهران، أصدرت مصر والكويت والأردن بيانات رسمية تؤكد تضامنها الكامل مع الإمارات وتطالب بتصعيد فوري للتصعيد الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

رفضت مصر و الكويت و الأردن ، الجمعة، استمرار الهجمات ال إيران ية على الإمارات، مؤكدة تضامن ها الكامل مع أبوظبي وداعية إلى وقف فوري لل تصعيد الذي يهدد أمن المنطقة و استقرار ها.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية في الدول الثلاث، عقب إعلان وزارة الدفاع الإماراتية إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة في وقت سابق الجمعة، جراء هجمات بصاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قالت إنها أُطلقت من إيران، دون تعليق فوري من طهران. وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة"تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة" على الإمارات.

وأكدت أن"استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات، وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة". واعتبرت أن الهجمات الإيرانية على الإمارات تمثل"تصعيدا مرفوضا يقوض كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة". وجددت تضامنها الكامل مع الإمارات، ودعمها"لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها". من جانبها، أعربت الكويت عن"إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت الإمارات".

وأكدت وزارة الخارجية أن"استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة". وجددت تضامن الكويت الكامل مع الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وفي السياق، أدان الأردن"الاعتداءات الإيرانية الغاشمة" على الإمارات، مؤكدا رفضه واستنكاره لهذه الاعتداءات التي وصفها بأنها"انتهاك سافر لسيادة الإمارات وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

وقالت الخارجية إن هذه الاعتداءات تمثل"خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"





