مصر والصومال تنددان بافتتاح سفارة مزعومة لأرض الصومال في القدس المحتلة وترفضان الاعتراف الإسرائيلي

تفاصيل الإدانات المصرية والصومالية للخطوة الإسرائيلية بالاعتراف بإقليم أرض الصومال وافتتاح سفارة له في القدس، مع تحليل لتداعيات هذه الخطوة على السيادة الصومالية والوضع القانوني للقدس المحتلة.

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة وبالغة الغضب تجاه الخطوة غير القانونية التي اتخذها ما يسمى بإقليم أرض الصومال من خلال افتتاح سفارة مزعومة في مدينة القدس المحتلة .

وقد شددت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي مفصل على أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمس بشكل مباشر بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، التي تعتبرها مصر أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967. وأوضحت القاهرة في سياق بيانها أنها ترفض بشكل مطلق أي تحركات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في القدس أو منح الشرعية لكيانات تخالف قواعد الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة هي محاولات باطلة ولاغية من الناحية القانونية ولا يترتب عليها أي أثر فعلي.

كما جددت مصر تأكيد دعمها المطلق لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، معتبرة أن أي مساس بوحدة الأراضي الصومالية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. من جهة أخرى، دخلت الحكومة الصومالية الفيدرالية على خط الأزمة بموقف حازم، حيث أعلنت في بيان رسمي عبر وكالة الأنباء الصومالية صونا تمسكها الراسخ بوحدة أراضيها ورفضها القاطع لأي تحركات تمس بالوضع القانوني والسياسي للبلاد.

ووصفت مقديشو افتتاح السفارة المزعومة في القدس بأنه خطوة باطلة قانونياً ومستفزة للعالمين العربي والإسلامي، مؤكدة أنها لا تمنح أي شرعية للإقليم الانفصالي. وفي هذا الصدد، صرح وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داود أويس جامع، بأن قرار إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال يمثل تجاوزاً خطيراً للمواثيق الدولية ومساساً مباشراً بوحدة الدولة الصومالية.

وأكد جامع أن الحكومة الصومالية لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سلامة أراضيها، معتمدة في ذلك على الزخم الدبلوماسي الكبير والدعم الدولي الواسع الذي تحظى به القضية الصومالية في المحافل الدولية، مشدداً على أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وعلى الجانب الآخر، تأتي هذه التطورات بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ديسمبر الماضي أن إسرائيل ستعترف بشكل أحادي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، وهو ما جعل إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تمنح هذا الاعتراف الدبلوماسي الكامل للإقليم.

وقد توج هذا المسار بزيارة رسمية قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى الإقليم في يناير الماضي، حيث التقى بالرئيس عبدالرحمن محمد عبد الله ومسؤولين رفيعي المستوى، واصفاً اللقاء بأنه شرف عظيم. وقد وقع الطرفان إعلاناً مشتركاً يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات متبادلة، بالإضافة إلى خطط للتعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والصحة والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية.

ورغم هذه الاتفاقيات، سارع مسؤولون في أرض الصومال إلى نفي المزاعم التي تتحدث عن موافقتهم على استضافة قواعد عسكرية إسرائيلية أو قبول خطط لإعادة توطين النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة على أراضيهم، في محاولة لتقليل حدة الانتقادات الدولية والإقليمية. إن هذا الصراع الدبلوماسي يعكس تعقيدات المشهد السياسي في منطقة القرن الأفريقي وارتباطه بالصراعات في الشرق الأوسط، حيث تحاول إسرائيل توسيع دائرة تحالفاتها في أفريقيا من خلال الاعتراف بكيانات غير معترف بها دولياً، وهو ما يراه المجتمع الدولي ومصر والصومال محاولة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

إن الإصرار المصري والصومالي على وحدة الصومال ورفض تغيير وضع القدس يضع هذه الخطوة الإسرائيلية في مواجهة مباشرة مع الإجماع العربي والإسلامي، مما قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية أعمق في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي ترفض أي تغيير قسري للحدود أو الاعتراف بكيانات انفصالية على حساب سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة





