مصر تحذر من عمليات احتيال إلكتروني تستهدف بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك التجاري الدولي في مصر بشأن تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف سرقة البيانات البنكية للمواطنين، مع نصائح هامة للحماية.

أطلق هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي في مصر ، تحذيراً عاجلاً لعملاء البنك وجميع ال مصر يين من عمليات احتيال إلكتروني متطورة تستهدف سرقة البيانات البنكية. يأتي هذا التحذير في ظل تزايد ملحوظ في عمليات التصيد الاحتيالي التي تشهدها مصر مؤخراً، حيث يستغل المحتالون أساليب متقدمة لخداع الضحايا. وقد نشر عز العرب هذا التحذير على حسابه الرسمي على فيسبوك، مؤكداً على ضرورة توخي الحذر الشديد من الصفحات والإعلانات والرسائل المزيفة التي تعرض جوائز وهمية.

كما شدد على تجنب الضغط على أي روابط تدعي انتماءها للبنك، مشيراً إلى أن البنك التجاري الدولي لا يطلب أي بيانات شخصية أو رمز التحقق (OTP) من العملاء عبر أي وسيلة تواصل. وشدد عز العرب على ضرورة التواصل الفوري مع البنك في حال تلقي أي رسائل أو مكالمات تطلب هذه البيانات، مؤكداً أن البنك غير مسؤول عن أي عمليات احتيال تنتج عن إفشاء العميل لبياناته الشخصية.\تتنوع أساليب الاحتيال التي يستخدمها المحتالون، وتشمل إنشاء صفحات وهمية مشابهة لصفحات البنوك الرسمية، ونشر إعلانات وهمية عن جوائز كبيرة أو عروض خاصة، وإرسال رسائل نصية أو مكالمات تطلب تحديث البيانات أو رمز التحقق OTP، واستخدام روابط مزيفة تؤدي إلى مواقع تخترق الهواتف أو تسجل البيانات. ويستخدم المحتالون هذه الأساليب لخداع العملاء وسرقة معلوماتهم البنكية، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. ولم يقتصر التحذير على البنك التجاري الدولي وحده، حيث أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرات مماثلة من روابط احتيالية تنتحل صفة البنوك. وشهدت العديد من البنوك المصرية محاولات متكررة لسرقة بيانات العملاء، خاصة مع انتشار الخدمات المصرفية الرقمية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، مما يزيد من أهمية الوعي والحذر.\قدم خبراء متخصصون في الأمن السيبراني نصائح هامة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال، مؤكدين على ضرورة عدم مشاركة بيانات البطاقة البنكية أو الرقم السري (PIN) أو رمز OTP مع أي شخص. كما نصحوا بالتحقق الدائم من المصدر الرسمي قبل الضغط على أي رابط، واستخدام قنوات التواصل الرسمية للبنك فقط. وفي حال الشك، حث الخبراء العملاء على سرعة الاتصال بخدمة العملاء في البنوك، مؤكدين أن العميل نفسه هو الحلقة الأضعف في سلسلة الأمان السيبراني.





احتيال إلكتروني بيانات بنكية البنك التجاري الدولي الأمن السيبراني مصر

