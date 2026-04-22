مصر وتركيا: ضغوط اقتصادية متشابكة ومسارات إصلاحية مختلفة

تحليل للضغوط الاقتصادية التي تواجه مصر وتركيا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات العملة والديون، واستعراض أساليب التعامل مع هذه التحديات والإصلاحات المطلوبة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

تواجه اقتصاد ات مصر و تركيا ضغوطًا مركبة تهدد مسارات الاستقرار والنمو، مدفوعة بارتفاع تكلفة ال طاقة وتقلبات أسعار الصرف. يشترك البلدان في تأثرهما المباشر بارتفاع أسعار ال طاقة نظرًا لاعتمادهما على الاستيراد، مما ينعكس على تكاليف الإنتاج ومستويات ال تضخم .

ومع استمرار حالة عدم اليقين العالمية، أصبح ارتفاع أسعار الطاقة جزءًا دائمًا من معادلة إدارة الاقتصاد في كلا البلدين. في مصر، يكتسب هذا التحدي تعقيدًا إضافيًا بسبب التقلبات في سعر صرف الجنيه، والتي أدت إلى زيادة تكلفة الواردات وتصاعد الضغوط التضخمية. لم يقتصر تأثير انخفاض قيمة العملة على الأسواق المالية فحسب، بل امتد ليشمل بنية التكلفة في الاقتصاد بأكمله، مما يؤثر على مستويات المعيشة وقدرة القطاعات الإنتاجية على التكيف.

يرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بملف الديون، الذي يمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية. تعتمد السياسات الاقتصادية بشكل متزايد على إعادة تدوير الديون أو ترقيعها، سواء من خلال الاقتراض لسداد الاستحقاقات السابقة أو من خلال بيع الأصول لتغطية الفجوات التمويلية. على الرغم من أن هذه الإجراءات قد توفر حلولًا سريعة، إلا أن استمرارها دون بناء قاعدة إنتاجية قادرة على توليد إيرادات حقيقية يضع الاقتصاد في دائرة من الاعتماد على التمويل الخارجي.

ويظهر ذلك جليًا في التوسع في طرح الأصول والشركات للبيع، بما في ذلك المؤسسات المالية مثل بنك القاهرة، وهو ما أصبح نهجًا مستمرًا لإدارة الضغوط التمويلية. تكمن الإشكالية في بيع أصول مربحة وتوجيه العوائد المتحصلة إلى سد الفجوات التمويلية أو خدمة الديون بدلًا من إعادة استثمارها في أصول إنتاجية، مما يهدد بتآكل قاعدة الأصول الاستراتيجية دون بناء بدائل مستدامة.

بالمقابل، يتمتع الاقتصاد التركي بوضع أكثر توازنًا نسبيًا، حيث يستند إلى قاعدة إنتاجية وصناعية قوية تمنحه مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصةً مع قدرته على التصدير وتنوع قطاعاته الاقتصادية. على صعيد السياسة النقدية، لم تعد تركيا في مرحلة تشديد مستمر، بل بدأت تتجه نحو نمط أكثر توازنًا يقوم على التثبيت مع احتمالات التيسير الحذر، وفقًا لتطورات التضخم وتكلفة التمويل.

تتطلب هذه المرحلة من كلا البلدين تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة في قطاع الطاقة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد قيمة مضافة حقيقية. الفارق بين التجربتين لا يكمن فقط في قوة اقتصاد مقابل ضعف آخر، بل في طبيعة التحديات وأساليب التعامل معها. فبينما تسعى مصر إلى تثبيت الاستقرار المالي في ظل ضغوط العملة والدين، تحاول تركيا إعادة ضبط توازنها النقدي دون الإخلال بزخمها الإنتاجي.

تتطلب هذه المرحلة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والابتعاد عن المشروعات غير الإنتاجية لصالح الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام. ما تمر به مصر وتركيا يعكس تحولات أوسع في الاقتصاد العالمي، حيث تتداخل التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية. القدرة على تجاوز هذه المرحلة لا ترتبط بحجم الموارد، بل بكفاءة إدارتها والقدرة على تحويل الضغوط إلى فرص ضمن مسار إصلاحي مستدام





