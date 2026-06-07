مصر للطيران تعود لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) بعد غياب ست سنوات

نجحت شركة مصر للطيران في استعادة عضويتها بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) بعد غياب دام ست سنوات، وذلك خلال انتخابات الجمعية العمومية في ريو دي جانيرو. ويعكس هذا الإنجاز الثقة الدولية بالخبرات المصرية في مجال الطيران المدني.

حققت مصر إنجازاً دولياً جديداً في قطاع الطيران المدني ، بعد نجاح شركة مصر للطيران في استعادة عضويتها بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( الإياتا ) بعد غياب دام ست سنوات.

وتم اختيار مصر لشغل عضوية مجلس الإدارة خلال الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العمومية الثانية والثمانين للاتحاد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وأسفرت الانتخابات عن اختيار الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عضواً بمجلس إدارة الاتحاد ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الخطوة تعزز الحضور المصري داخل واحدة من أهم المؤسسات المؤثرة في صناعة الطيران العالمية.

ويُعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) منظمة دولية رائدة تضم أكثر من 370 شركة طيران، تمثل الغالبية العظمى من حركة النقل الجوي العالمية. وتكتسب عضوية مجلس إدارة الإياتا أهمية خاصة، حيث يتولى المجلس مسؤولية رسم التوجهات الاستراتيجية لصناعة الطيران ومتابعة الملفات الرئيسية المؤثرة على مستقبل القطاع، مثل السلامة الجوية والاستدامة البيئية والتحول التكنولوجي وتطوير معايير التشغيل.

ويعتبر فوز مصر بهذا المقعد تتويجاً لجهود وزارة الطيران المدني المصرية في تعزيز تمثيل مصر داخل المنظمات الدولية المتخصصة، وترسيخ مكانة الناقل الوطني في دوائر صنع القرار الخاصة بصناعة النقل الجوي. وأكد الطيار أحمد عادل أن انتخاب مصر للطيران لعضوية مجلس إدارة الإياتا يعكس الثقة الدولية التي تحظى بها الشركة الوطنية والخبرات المصرية في مجال الطيران المدني. وأشار إلى أن العودة إلى المجلس تمثل فرصة مهمة للمساهمة في صياغة السياسات المستقبلية للصناعة وتعزيز التعاون مع شركات الطيران العالمية.

وأضاف أن مصر للطيران ستعمل من خلال عضويتها الجديدة على دعم المبادرات الدولية المتعلقة بتطوير صناعة النقل الجوي ومواجهة التحديات المتسارعة، بما في ذلك التحول الرقمي والاستدامة البيئية ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية. ومن المقرر أن تشارك مصر للطيران في اجتماعات مجلس الإدارة الدورية لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه القطاع، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين تجربة المسافرين.

وفي سياق متصل، سجلت الاحتياطيات الأجنبية المصرية 53.1 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي، وهو مؤشر يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تلبية الالتزامات الخارجية واستقرار مؤشرات الأداء المالي. ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن عائدات السياحة والصادرات، مما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. وتُعد هذه الاحتياطيات حائط صد أمام أي تقلبات اقتصادية عالمية، وتساهم في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والخدمات الحيوية.

وتعمل وزارة الطيران المدني المصرية بشكل متواصل على تطوير قطاع الطيران وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث البنية التحتية للمطارات وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية. كما تسعى إلى توسيع شبكة الخطوط الجوية والتوسع في أسواق جديدة، مما يساهم في جذب المزيد من السياح وزيادة الحركة التجارية. وتُعد عودة مصر للطيران إلى مجلس إدارة الإياتا إنجازاً يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها القطاع في الآونة الأخيرة، والتي تشمل تطوير مطار سفنكس الدولي وإنشاء شركة جديدة للخدمات الأرضية.

ويشار إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعقد اجتماعاته الدورية لمتابعة تطورات الصناعة وتبادل الخبرات بين شركات الطيران الأعضاء. ويناقش الاتحاد العديد من القضايا المهمة مثل تحسين معايير السلامة الجوية وتطوير أنظمة الحجز الإلكتروني وتوحيد الإجراءات الأمنية. كما يعمل على وضع استراتيجيات مشتركة للتعامل مع التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع. ومن خلال عضويتها الجديدة، ستتمكن مصر للطيران من التأثير بشكل إيجابي على هذه القرارات وضمان مصالحها ومصالح المنطقة العربية والأفريقية.

وفي الختام، يُعد هذا الإنجاز خطوة محورية في مسيرة الطيران المدني المصري، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي. ويواصل القطاع جهوده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تطوير الخدمات واعتماد أحدث التقنيات والارتقاء بمستوى الأداء. وتستعد مصر للطيران للمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية لعرض تجربتها الناجحة وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية، بما يساهم في تعزيز التعاون الدولي وتطوير صناعة الطيران ككل





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