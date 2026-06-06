مصر تشارك في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة وتدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

الولايات المتحدة تعلن عن مشاركة مصر في القوة الدولية لقطاع غزة، ما يفتح بابًا لتدخل مصري في مراقبة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات، مع تفاصيل حول التحديات والجهود الدبلوماسية.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مشاركة مصر في " قوة الاستقرار الدولية " المخصصة لقطاع غزة ، ما أثار تساؤلات حول مدى مساهمة القوات ال مصر ية في حلّ أزمة تأخر نشر القوة داخل القطاع وتحديات رصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار .

وقد نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي صورًا لعسكريين مصريين يلتقون بأحد أفراد القوات الأمريكية، مؤكدة أن "المساهمة المصرية بالغة الأهمية من دولة جارة للقطاع". ووفقًا لعدد من العسكريين والدبلوماسيين المصريين الذين تحدثوا إلى "الشرق الأوسط"، فإن دور مصر في هذه القوة يعتبر خطوة حاسمة، خاصةً في الإشراف على حركة المعابر وتدفق المساعدات الإغاثية، فضلاً عن مراقبة الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار المبكر في غزة.

تُعد "قوات استقرار غزة" أحد أبرز بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوقيع عليه في قمة السلام في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من تشكيل أجهزة تنفيذية متعددة مثل "مجلس السلام العالمي" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"لجنة إدارة قطاع غزة" الفلسطينية، لم تُنفذ هذه القوة بعد.

خلال الاجتماع الأول للمجلس في واشنطن في فبراير الماضي، صرح قائد القوة الدولية في غزة، جاسبر جيفرز، أن خمس دول-إندونيسيا، المغرب، كازاخستان، كوسوفو، وألبانيا-تعهدت بإرسال قوات للمشاركة، بينما تعهدت الأردن ومصر بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية. ورغم هذه التصريحات، لم تُعلن القاهرة رسميًا عن مشاركتها الفعلية في القوة. وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة تسريع تشكيل ونشر القوة لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مشددًا على دعم نشر عناصر الشرطة الفلسطينية لتولي مهام حفظ الأمن.

وأشار اللواء عادل العمدة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى أن أي مشاركة مصرية في الاستقرار الأمنى للقطاع ترتبط مباشرة بأمن مصر القومي. وأضاف أن تنسيق الجهود سيكون وفق الأطر التي يحددها مجلس السلام العالمي، مشيرًا إلى صعوبة نزع سلاح حركة حماس دون ضمانات إسرائيليّة كافية. من جهته، يرى اللواء سمير فرج أن تحديد طبيعة مهمة القوة الدولية-سواءً لحفظ السلام أو فرضه-مهم لتفادي تدخل عسكري مباشر قد لا تكون القاهرة راغبة فيه.

وعلى صعيد آخر، تدعم القاهرة جهود استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث أشرفت مع الأردن على تدريب الشرطة الفلسطينية، واستضافت اجتماعات الفصائل الفلسطينية لتسهيل بيئة المفاوضات وإعادة الإعمار. وفي الوقت نفسه، أرسل وفد من قيادة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لبدء جولة جديدة من المفاوضات، مؤكدًا استعداد الفصائل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

والسفير رخا أحمد، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أوضح أن دور مصر في تدريب الشرطة لا يتعارض مع مشاركتها في القوة الدولية، بل يكملها، مما يُسهم في طمأنة الفلسطينيين وتعزيز الاستقرار داخل القطاع





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