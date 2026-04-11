مصر تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان وتؤكد دعمها

أجرى وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا مع نظيرته البريطانية لبحث الأوضاع في المنطقة، وأكد على رفض مصر للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ودعمها الكامل للبنان. كما ناقشا المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات الأوضاع في غزة والسودان.

أعربت مصر عن رفضها القاطع لل عدوان ال إسرائيل ي على لبنان ، وطالبت بريطانيا بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هذا ال عدوان فوراً. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ال مصر ي، بدر عبدالعاطي، ووزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، حيث بحثا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكد عبدالعاطي خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع لبنان ورفض أي مساس بسيادته ووحدة أراضيه.

كما وصف العدوان الإسرائيلي على لبنان بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكداً على ضرورة وقف هذا العدوان بشكل عاجل.\شهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ناقش الوزيران المفاوضات الأمريكية - الإيرانية الجارية في إسلام آباد، والتطورات في قطاع غزة والسودان. كما استعرض عبدالعاطي الجهود المكثفة التي بذلتها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، مؤكداً على أهمية إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات كسبيل وحيد لحل الأزمات. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية المصري على ضرورة تنفيذ جميع متطلبات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وشدد أيضاً على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من أداء مهامها ودعم نشر قوة الاستقرار الدولية.\في سياق متصل، أعلنت حركة أمل اللبنانية موقفها من توجه الحكومة اللبنانية نحو التفاوض المباشر مع إسرائيل، مؤكدة أن الدعوة إلى مثل هذه المفاوضات قبل وقف إطلاق النار تمثل خطوة غير محسوبة العواقب. وشددت الحركة على تمسكها بالقرار 1701 وعمل لجنة الميكانيزم التابعة للأمم المتحدة. من ناحية أخرى، أصدر الجيش اللبناني بياناً حذر فيه من أي محاولات لزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، مؤكداً استعداده للتدخل بحزم لمنع أي انتهاك للاستقرار الداخلي، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تتطلب أقصى درجات الوعي والمسؤولية من جميع الأطراف. في سياق متصل، تتجه الأنظار نحو مفاوضات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تنطلق هذه المفاوضات الليلة، مع منح الوفد الإيراني صلاحيات واسعة، في حين نفت الولايات المتحدة وجود أي أصول لديها





