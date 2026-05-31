مصر تطلق مسحاً جوياً شاملاً لتحديد احتياطيات الليثيوم والمعادن النادرة لجذب استثمارات دولية

Economy News

مصر تطلق مسحاً جوياً شاملاً لتحديد احتياطيات الليثيوم والمعادن النادرة لجذب استثمارات دولية
📆5/31/2026 7:46 AM
📰RTARABIC
تعلن الحكومة المصرية عن اتفاقية مع شركة إسبانية لإجراء مسوحات جوية متقدمة في الصحراء، سعيًا لتحديث قاعدة البيانات الجيولوجية وتوسيع قطاع التعدين إلى مستويات جديدة تدعم النمو الاقتصادي.

سلطت صحيفة معاريف الإسرائيلية الضوء على خطة مصر المتكاملة لإجراء مسح جوي شامل يهدف إلى كشف احتياطيات ال ليثيوم والمعادن النادرة في صحرائها، وذلك لجذب استثمارات دولية وتحويل المناطق الصحراوية إلى محرك نمو جديد.

وفي إطار هذه المبادرة، وقعت الحكومة المصرية مؤخراً اتفاقية مع الشركة الإسبانية إكس كاليبر لإجراء مسوحات جوية متقدمة باستخدام طائرات مجهزة بأحدث التقنيات الجيوفيزيائية. ستُستَخدم هذه الطائرات لرسم خرائط تفصيلية للباطن وتحديد المناطق ذات الإمكانات التعدينية العالية في ستة مناطق جغرافية تشمل الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية، سيناء، واحة البحرية، ومنطقة أبو طرطور في الوادي الجديد، بالإضافة إلى مناطق أخرى.

الوزير كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، صرح أن هذا يمثل أول مسح تعدين جوي شامل منذ أكثر من أربعين عاماً، وأكد أن البيانات التي ستحصل عليها الحكومة ستُسهم في تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بعمليات البحث عن المعادن، وبالتالي جذب رؤوس أموال عالمية إلى قطاع كان حتى الآن يساهم بنحو واحد بالمئة فقط من ناتج البلاد المحلي. \n\nتستند الخطة المصرية إلى دمج رسم الخرائط الجيولوجية المتقدمة مع إصلاحات تنظيمية شاملة تستهدف تحسين بيئة الأعمال في قطاع التعدين.

فقد شهدت الفترة الأخيرة تحديثاً لشروط الترخيص، وآليات تقاسم الإيرادات، وإجراءات تسهيل الاستثمار لتصبح أكثر جاذبية للشركات الأجنبية. كما أن الحكومة تسعى إلى بناء قاعدة بيانات جيولوجية موحدة وشاملة، إذ أظهرت التجارب السابقة في الثمانينيات وجود قواعد بيانات متفرقة ومبعثرة بين عدة جهات حكومية، ما أدى إلى ارتفاع مستويات المخاطرة للمستثمرين.

الآن، ومع وجود بيانات دقيقة ومركزية، يُتوقع أن تنخفض عدم اليقين وتزداد فرص جذب رؤوس أموال دولية لتطوير مشاريع استخراج الليثيوم، النيكل، الكوبالت، الجرافيت والعناصر الأرضية النادرة التي تُعد أساسية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة. \n\nتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً كبيراً في الطلب على المعادن الحرجة، نتيجة لتقلبات أسواق الطاقة وإغلاق مضيق هرمز، مما زاد من الضغوط على إمدادات المواد الخام وأسعارها.

وتطمح القاهرة إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى نحو ستة بالمئة، ما يعكس طموحاً واضحاً لتحويل الصحراء المصرية إلى منطقة بحث وجذب استثمارات جديدة. وفي ضوء هذه الجهود، تستعد مصر لاستضافة منتدى التعدين المصري في سبتمبر القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيُعرض فيها إمكانات البحث في مصر والدرع العربي النوبي، وهي منطقة جيولوجية شاسعة تمتد من شمال شرق أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية، وتُعد من أكثر المناطق واعدة للموارد المعدنية غير المستغلة.

إن نجاح المسح الجوي وتوفير بيانات دقيقة سيُحدث تحولاً نوعياً في صورة الاستثمار في مصر، مما قد يحول قطاع التعدين من نشاط هامشي إلى أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام

