مصر تؤكد التزامها باتفاقية السلام وتوضح أسباب التواجد العسكري في سيناء رداً على مزاعم إسرائيلية

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بياناً رسمياً للرد على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن «تواجد غير مبرر» للقوات المسلحة المصرية في سيناء، مؤكدة التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل، و موضحة أسباب التواجد العسكري لحماية الأمن القومي في ظل الحرب في غزة

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات ال مصر ية بيانا رسميا مساء السبت، وذلك ردا على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن «تواجد غير مبرر» للقوات المسلحة ال مصر ية في شبه جزيرة سيناء . وأكد البيان أن أي نشر عسكري في سيناء يتم بناء على قرار صادر عن القيادة العليا للجيش ال مصر ي، بهدف حماية الأمن القومي ال مصر ي وصون سيادة البلاد. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يتوافق تماما مع «ثوابت الدولة» ال مصر ية الراسخة في تحديد الاتجاهات الإستراتيجية الأربعة التي تحيط بالحدود ال مصر ية.

شددت الهيئة على التزام مصر الراسخ بالقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الموقعة، بما في ذلك اتفاقية السلام مع إسرائيل، مؤكدة على حرصها على تنفيذ بنودها بمسؤولية تامة. وأشارت الهيئة إلى أن الحرب المدمرة في غزة، والتي اندلعت منذ ما يقرب من عامين، وتقع على بعد أمتار قليلة من الحدود الشرقية لمصر، تستدعي درجة عالية من الاستعداد والجاهزية الكاملة لمواجهة أي تهديد محتمل يمس السيادة المصرية، أو يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر. وذكر البيان أن تواجد الجيش المصري، سواء في سيناء أو في أي جزء آخر من أراضي البلاد، يهدف في المقام الأول إلى حماية كل شبر من أرض مصر، وصون مقدراتها وثرواتها، وردع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو المساس بالأمن القومي. كما دعا البيان إلى تجاهل الأخبار المغرضة التي يتم تداولها بهدف النيل من الجهود الدفاعية المصرية، والتشكيك في قدرات القوات المسلحة، وزعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية.\وجاء هذا البيان في ظل تصاعد ملحوظ في الحملات الإعلامية الإسرائيلية، حيث نقلت القناة الإسرائيلية الثانية عشر وموقع «أكسيوس» الإخباري عن مصادر لم يتم الكشف عنها، أن تل أبيب طلبت من واشنطن ممارسة الضغط على القاهرة بشأن «التعزيزات العسكرية» المتزايدة في سيناء، مع زعم انتهاك بنود معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، كامب ديفيد. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني ونزوح 90% من السكان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، قامت مصر بتعزيز تواجدها العسكري في سيناء كإجراء احترازي لمنع تدفق اللاجئين الفلسطينيين عبر معبر رفح، والذي تم إغلاقه جزئيا في مايو 2024 عقب اقتحام إسرائيلي للمعبر. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا التعزيز إلى ردع أي تهديدات إرهابية محتملة قد تستغل الوضع المتوتر في المنطقة. وقد أثار هذا التواجد العسكري المصري احتجاجات متكررة من الجانب الإسرائيلي خلال شهري فبراير ومارس 2025، ووصفها العديد من المحللين بأنها «ضغط إعلامي» يهدف إلى صرف الأنظار عن الفشل الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في الحرب على غزة، وتغطية الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي.\وبحسب التقارير الصادرة عن القوات متعددة الجنسيات، لم يتم تسجيل أي انتهاكات مصرية صريحة أو واضحة لبنود اتفاقية السلام أو أي اتفاقيات أخرى. ومع ذلك، شهدت العلاقات بين البلدين توترا متزايدا بسبب المخاوف المصرية من «خطط إسرائيلية محتملة لإجبار اللاجئين الفلسطينيين على دخول سيناء»، وهو ما أكدته القاهرة في القمة التي عقدت في الدوحة في سبتمبر 2025. وأكد البيان أن هذا التواجد العسكري يمثل جزءا لا يتجزأ من الإستراتيجية الأمنية المصرية الشاملة، والتي يشرف عليها الجيش المصري باعتباره الجهاز الأمني الرئيسي في البلاد، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين ويمنع الانتهاكات ضد الإنسانية، وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1949. وتشدد مصر على التزامها بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي في جميع تعاملاتها، مع الحفاظ على أمنها القومي وسلامة أراضيها. كما يؤكد البيان على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، والتصدي للتحديات الأمنية المشتركة التي تواجهها جميع الأطراف





مصر سيناء إسرائيل غزة الأمن القومي

