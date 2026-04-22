مصر تؤكد على عمق العلاقات مع السعودية وتتعامل مع الحرب الإيرانية كأزمة ممتدة

مصر تشدد على العلاقات الوثيقة مع السعودية وتبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. كما تتعامل الحكومة المصرية مع التصعيد الإقليمي الناتج عن الحرب الإيرانية كأزمة طويلة الأمد، مع اتخاذ إجراءات للترشيد ومواجهة التداعيات الاقتصادية.

تؤكد مصر على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ، حيث بحث رئيس الوزراء ال مصر ي، مصطفى مدبولي، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ، صالح بن عيد الحصيني، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشار مدبولي إلى الحرص المتبادل على دفع أوجه التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في مصر في قطاعات واعدة، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. من جانبه، أعرب السفير السعودي عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة مع مصر وحرصها على تعزيز التعاون المشترك.

في سياق منفصل، تعاملت الحكومة المصرية مع التصعيد الإقليمي الأخير الناتج عن الحرب الإيرانية باعتباره أزمة ممتدة، وفقاً لبيان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب. وأوضح مدبولي أن الحكومة تتعامل مع الوضع على أنه أزمة طويلة الأمد، وأن تداعياتها الاقتصادية قد تستمر حتى نهاية العام الحالي. وأشاد مدبولي باستجابة المواطنين لقرارات الترشيد، معترفاً بصعوبة الإجراءات وتأثيرها على المصريين، مثل قرار غلق المحال التجارية في وقت مبكر.

وقد شهدت فاتورة استهلاك الطاقة قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار شهرياً. بالإضافة إلى ذلك، عقدت مصر وفرنسا الجولة الأولى من حوارهما الاستراتيجي، واتفقتا على عقد الدورة المقبلة في باريس عام 2027. وفي تطور آخر، أثارت حادثة اختطاف رضيعة من مستشفى جامعي في مصر جدلاً حول حظر النقاب في المنشآت العامة، حيث نفذت الجريمة سيدة ترتدي النقاب.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية نتيجة للحرب الإيرانية، بما في ذلك خسائر في قطاع السياحة وارتفاع أسعار الغذاء واضطراب سلاسل الإمداد. ورغم هذه التحديات، لاقى بيان مدبولي أمام مجلس النواب ترحيباً برلمانياً، بما في ذلك من المعارضة، مما يعكس دعماً واسعاً لجهود الحكومة في التعامل مع الأزمة





