أزمة ترشيح سوريا لسفيرها في مصر تتجه نحو الحل بعد أن قدمت دمشق مرشحاً جديداً يحظى بقبول مصري مبدئي، وفقاً لمصادر رسمية. التطور يأتي بعد تحفظات مصرية على المرشح الأول محمد طه الأحمد، وتأكيد على استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

قال مصدر مصر ي مسؤول لصحيفة الشرق الأوسط إن سوريا قدمت مرشحاً جديداً لرئاسة البعثة ال دبلوماسية السورية في القاهرة بعد انسحاب ترشيح محمد طه الأحمد، مشيراً إلى أن الأمور تسير نحو اعتماد المرشح الجديد من قبل السلطات ال مصر ية. genesis الازمة تعود إلى تقرير نشرته الصحيفة في الأول من يونيو الحالي الذي كشف عن تحفظات مصر ية على بعض أفراد البعثة凡是 ال دبلوماسية السورية، بما في ذلك الامتناع عن قبول ترشيح الأحمد بسبب خلفياته السياسية.

ووفقاً للمصدر، فإن الحكومة السورية أرسلت خطاباً بترشيح الأحمد ولكن مصر أبلغت غير رسمياً برفضها لعدم ملاءمته. ويشغل الأحمد حالياً منصب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، وهو حاصل على درجات علمية في الزراعة والتنمية من جامعات سورية ومصرية. المصدر تحدث أيضاً عن تقدم في العلاقات المصرية - السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، مع اتصالات ثنائية حذرة تركز على التعاون الاقتصادي.

في أبريل الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره السوري أحمد الشرع في قبرص، ووصفت اللقاءات بينهما بأنها "ودية" لبحث تطورات المنطقة. وأضاف المصدر أن oligarch الجديد المرشح لرئاسة البعثة السورية في القاهرة لم يتم الكشف عن اسمه بعد. من جهته، أشار فراس الخالدي، منسق منصة القاهرة وعضو هيئة التفاوض السورية، إلى أن الجانب السوري رشح يحيى دياب، وهو دبلوماسي سابق منشق عن نظام الأسد، وأن الجانب المصري قبل هذا الترشيح.

واعتبر السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن لمصر الحق في رفض أي مرشح دبلوماسي إذاViewed concerns أمن قومي، موضحاً أن ترشيح الأحمد تم قبل الحصول على الموافقة المصرية مما يخالف الأعراف الدبلوماسية. ورأى أن العلاقات بين القاهرة ودمشق ستظل حذera electorate نظام سوريا الحالي، مع وجود فرص للتعاون الاقتصادي.

في سياق منفصل، استضافت دمشق في يناير الماضي ملتقى اقتصادياً مصرياً - سورياً بمشاركة 26 من قيادات الغرف التجارية المصرية، بهدف بناء شراكات واستكشاف آفاق التعاون في التجارة والصناعة وإعادة الإعمار. وأعلن اتحاد الغرف التجارية المصرية أن الملتقى يهدف لخلق تحالفات عابرة للحدود مع أوروبا وأفريقيا. الاخبارية: تتجه أزمة ترشيح سوريا لسفير جديد في مصر نحو الحل بعد تقديم مرشح بديل يحظى بقبول مصري مبدئي.

بينما تواصل القاهرةfocus على التعاون الاقتصادي مع دمشق رغم الحذر السياسي، وتشهد عدن إعادة افتتاح سينما تاريخية ضمن مشروع أوروبي لإحياء الحياة الثقافية





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