مصر تدعو دول حوض النيل إلى منفعة متبادلة وتجدد رفضها للإجراءات الأحادية في اجتماع كوريا - أفريقيا

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يجدد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي بموسكو التأكيد على أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المصالح المشتركة، ويرحب بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل. وتناول كلامه مع نظيريه الكيني والتنزاني عدم القبول بالإجراءات الأحادية ونبذ خلافات سد النهضة.

في تطورات دبلوماسية متعددة المحاور، دعت مصر دول حوض نهر النيل إلى تحقيق منفعة متبادلة ومصالح مشتركة، بما يضمن استعادة التوافق بين الدول المشاطئة، مجددة رفضها للإجراءات الأحادية، في إشارة واضحة إلى سد النهضة الإثيوبي.

جاءت هذه الرسالة المتكررة على لسان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول الكوري - الأفريقي الذي عقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، sowie خلال محادثات ثنائية منفصلة مع نظيريه الكيني موساليا مودافادي والتنزاني محمود ثابت كومبو. ويoni النزاع المائي بين مصر وإثيوبيا منذ حوالي خمسة عشر عاماً حول سد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل الأزرق، حيثteres القاهرة من أن يؤدي تشغيل السد إلى تقليل حصتها المائية السنوية.

ويلاحظ المراقبون أن القاهرة تتبنى حالياً خطاباً دبلوماسياً تعاونياً وتصالحياً مع دول الحوض، مع التأكيد في الوقت ذاته على رفض أي مساس بأمنها المائي، مما يمثل محاولة للفصل بين أزمتها الثنائية مع إثيوبيا وشراكتها التنموية مع دول المنبع الجنوبية. خلال الجلسة العامة للاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي، جدد عبد العاطي التأكيد على أن الأمن المائي يمثل تحدياً وجودياً لمصر ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي، مشدداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود.

وأشار إلى أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية كأحد المحاور الواعدة للشراكة الأفريقية الكورية. وفي لقاءاته الثنائية، أكد عبد العاطي لنظيريه الكيني والتنزاني أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة، وضرورة التمسك بروح التوافق لاستعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل.

تأتي هذه التصريحات في إطار مبادرة حوض النيل التي تأسست عام 1999 بهدف المشاركة في تنمية المصادر المائية وإدارة المياه بشكل أمثل، وقد علقت مصر والسودان عضويتهما في المبادرة عام 2010 اعتراضاً على توقيع ست دول من الدول المنبع على الاتفاقية الإطارية حول نهر النيل (اتفاقية عنتيبي) دون موافقة دول المصب. ورحب الوزير المصري بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية وفق القانون الدولي.

بحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الأفريقية السفير محمد حجازي، فإن الحكومة المصرية تؤكد أنها لا تمانع في إقامة مشاريع تنموية في دول الحوض، لكنها تعارض أي أعمال أحادية الجانب تؤثر على حقوقها المائية التاريخية. وأضاف حجازي أن طرح قضية الأمن المائي في المحافل الدولية والإقليمية يعد إجراءً مهماً لإظهار إشكالية السد الإثيوبي على حقيقتها، مشيراً إلى أن القاهرة ليست ضد التنمية في إثيوبيا، لكنها ضد إقامة مشروع السد بشكل أحادي دون اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيله.

كما رأى أن الحكومة المصرية تعمل على تنويع مجالات التعاون مع دول الحوض، بحيث لا يقتصر على المياه فقط، داعياً إلى تبني مقاربة تجمع بين الطاقة والمياه والتنمية في هذه الدول. في السياق ذاته، أشاد وزيرا خارجية مصر وتنزانيا بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدين أن مشروع سد جوليوس نيريري الذي تنفذه شركات مصرية يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستراتيجية والتكامل التنموي.

ومع نظيره الكيني، شدد عبد العاطي على ضرورة تعزيز الاستثمارات المصرية في كينيا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، ودعا إلى استفادة الجانب الكيني من آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي التي أطلقتها مصر، وبحث آفاق التعاون في مجالات النقل البحري والاقتصاد الأزرق. من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يسري الشرقاوي إن الحكومة المصرية تولي ملف التنمية أولوية في علاقاتها مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن إدارة الأمن المائي تقوم على تنويع الشراكات مع الدول المطلة على النهر، وأن هذه السياسة تنفذ فعلاً من خلال مشروعات تنموية عديدة في دول مثل تنزانيا وكينيا وأوغندا، حيث هناك استثمارات من القطاع الخاص المصري.

في تطورات إقليمية موازية، وسط تحركات أمريكية لرأب صدع القاهرة وأديس أبابا في أزمة سد النهضة، انتقدت إثيوبيا مصر بشأن علاقاتها بدول الجوار وعرقلة وصولها إلى البحر الأحمر. استمرار الاتصالات الأمريكية مع مصر وإثيوبيا قد يسهم في حلحلة النزاع بعد نحو عامين من توقف المفاوضات





سد النهضة حوض النيل مصر إثيوبيا دبلوماسية الخارجية المصرية كوريا الجنوبية اجتماع وزاري أمن مائي قانون دولي

