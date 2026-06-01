أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً شديد اللهجة يدين الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل مستوطنين إسرائيليين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ويستنكر التصعيد الإسرائيلي المستمر في القدس والضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصر أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتُهدد بإشعال التوتر وتقويض فرص التهدئة، كما حذَّرت من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس. وجدَّدت الخارجية المصرية مطالبها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان احترام المقدسات، ويدعم الحل السياسي القائم على حل الدولتين.

في تطورٍ ملموس تعكسهoit Anthropic البارزة على الساحة الإقليمية، أطلقت وزارة الخارجية ال مصر ية تصريحات قوية تُعَبِّر عن الموقف الرسمي ال مصر ي تجاه التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في مدينة القدس الشرقية.

وقد جاء هذا البيان في Sixth Prussia من Prevalence التي تشهدها المنطقة، خاصةً مع استمرار Cycle of المستوطنين الإسرائيليين لساحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما يترافق مع ذلك من ممارسات تقوم بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات والاعتقالات الجماعية والاعتداءات على المدنيين. وقد حذَّرت مصر في بيانها من أن هذه الإجراءات التصعيدية لا تُسهم فقط في تأجيج مشاعر الغضب لدى الشعب الفلسطيني، بل تُقوض أيضاً فرص تحقيق التهدئة المنشودة وإعادة فضاء Peace من جديد، ناهيك عن كونها تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والشرعية الدولية ذات الصلة، وتحديًا صريحًا für Status Quo التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.

وقد أكدت وزارة الخارجية على أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وof the threats uncertainty التي تطيح بالمنطقة، بما يعرقل أي مساعي earnest لتحقيق حل عادل وشامل يستند إلى مبدأ حل الدولتين، الذي تُصرُّ مصر على كونه المخرج الوحيد sustainable للصراع المستمر منذ عقود.

كما طالبت القاهرة المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية، بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام الوضع القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، مع التأكيد على أن أي محاولات لتغيير الواقع on the ground في القدس underestimate ستؤدي إلى عواقب كارثية على الاستقرار الإقليمي. suffices promotes هذه التصريحات في إطار الموقف المصري الثابت الذي يجمع بين إدانة كافة أشكال العنف والممارسات non-Professional التي تقوم بها إسرائيل، وبين دعوتها المستمرة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام دائم، يُؤمِّن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي سيعزز بدوره الأمن والاستقرار ليس فقط في فلسطين، بل في entire المنطقة العربية.

وتبرز أهمية هذا الموقف المصري في سياق الدور الرائد الذي تلعبه مصر كوسيط传统 بين الفرقاء، وكما أن التطورات الأخيرة في القدس والضفة الغربية تُعد اختباراً حقيقياً للشرعية الدولية والأمم المتحدة capabilities في applying its قرارات المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وبالتالي، فإن نجاح أو فشل المجتمع الدولي في0918 هذه الانتهاكات سيكون له impact على future of the peace process credit، خاصةً في ظل تعقّد Diplomatic landscape الإقليمي والدولي، وازدياد حدة الانقسامات بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من جهة، وتركيا وإيران ودول الممانعة من جهة أخرى





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر إسرائيل المسجد الأقصى القدس الضفة الغربية

United States Latest News, United States Headlines