مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2028

تخطط مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعوم بحلول عام 2028، في خطوة تهدف إلى تحويل السياسة الغذائية للبلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تعتزم مصر ، التي غالباً ما تصنف كأكبر مستورد للقمح في العالم، تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعوم بحلول عام 2028. هذا الطموح يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الغذائية للبلد العربي الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وفقاً لتصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ال مصر ي، علاء فاروق.

يبرز مشروع موازنة السنة المالية 2026-2027 حجم التحدي والاحتياجات الفعلية، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن مصر تحتاج إلى حوالي 8.6 مليون طن من القمح لضمان استمرارية إنتاج منظومة الخبز المدعوم. ومع ذلك، تجنب الوزير فاروق تقديم تقدير نهائي ومحدد للكمية الإجمالية من القمح التي قد تحتاجها الحكومة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي، مما يشير إلى توقعات بزيادة الإنتاجية الزراعية سواء رأسياً أو أفقياً في السنوات القادمة.

هذا النهج يعكس رؤية استباقية تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية. إن الموعد النهائي الذي حدده الوزير فاروق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح جاء متأخراً عاماً واحداً عن الجدول الزمني السابق الذي كان يهدف إلى تحقيق هذا الإنجاز بحلول عام 2027، وهو ما تم الإعلان عنه في مايو 2025 من قبل رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

هذا التعديل في الجدول الزمني يعكس واقعية في التعامل مع التحديات الزراعية واللوجستية المتغيرة، مع الحفاظ على الزخم والتركيز على الهدف النهائي المتمثل في تأمين احتياجات البلاد من الحبوب الأساسية. وتؤكد الحكومة المصرية على التزامها بدعم الإنتاج الوطني من خلال تقديم أسعار شراء تنافسية للمزارعين المحليين، بهدف تشجيعهم على توسيع نطاق زراعة القمح وتوريده إلى الصوامع الحكومية. هذا الدعم المالي يمثل حافزاً قوياً للمزارعين لزيادة إنتاجهم والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

في الموسم الحالي الذي بدأ في منتصف أبريل الماضي، تستهدف الحكومة المصرية شراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي. وأشار الوزير فاروق إلى أن معدلات الشراء المسجلة حتى الآن تجاوزت ما تم تحقيقه في العام الماضي، على الرغم من أنها لا تزال أقل من مستويات محصول عام 2024. ومع ذلك، فإن هذا المؤشر الإيجابي يعكس تصاعداً في منحنى الإنتاج المحلي، مما يبشر بالخير في طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المنشود.

وتعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان المحليين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين تقنيات الري الحديثة لزيادة كفاءة استخدام المياه وتعزيز الإنتاجية الزراعية بشكل مستدام. هذا الاستثمار في القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر.

وتؤكد الحكومة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، من خلال تشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين





