مصدر: مجلس النواب الأميركي سيصوت اليوم على مشروع قرار جديد يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من الأعمال القتالية ضد إيران

سيصوت مجلس النواب الأميركي اليوم على مشروع قرار جديد يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من الأعمال القتالية ضد إيران، وذلك بعد فشل 3 محاولات سابقة في نفس الشأن. يعتبر هذا التصويت خطوة إجرائية لإخراج المشروع من اللجنة وطرحه للمضي في المسار التشريعي. وسيبقى مشروع مجلس الشيوخ عرضة لفيتو رئاسي يصعب تجاوزه من دون أغلبية الثلثين.

سيكون تصويت مجلس النواب الأميركي اليوم ، على مشروع قرار جديد يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من الأعمال القتالية ضد إيران ، تصويت ا مهما يبعث برسالة تفيد بأن الصبر داخل البيت الأبيض قد بدأ يتراجع تجاه استمرار الحرب مع إيران من دون تفويض مباشر.

هذا التصويت هو المرة الثامنة منذ مارس، التي يتعين على مشروع قرار مشترك أن ينجح فيها لتمريره، ويشكل خطوة إجرائية لإخراج المشروع من اللجنة وطرحه للمضي في المسار التشريعي. والفرق الأساسي بين هذا التصويت والمنذ مارس، هو أن مشروع مجلس النواب اليوم هو ما يعرف بـ





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصدر مصادق تصويت النواب الرئيس إيران القوات الأميركية الأعمال القتالية التصويت النهائي الحرب البيت الأبيض التراجع التفويض المباشر التصويت الجديد القرار التحذير المنذ مارس المشروع الفرق الأساسي المنذ حتى الجمهوريين التصويت اليوم الرئيس دونالد ترامب إيران القوات الأميركية الأعمال القتالية التصويت النهائي الحرب البيت الأبيض التراجع التفويض المباشر التصويت الجديد القرار التحذير المنذ مارس المشروع الفرق الأساسي المنذ حتى الجمهوريين

United States Latest News, United States Headlines