مصالحة أساطير الهلال: نهاية سريعة لجدل الدعيع والجابر

شهد البيت الهلالي فصلاً من السجال الإعلامي بين الأسطورتين محمد الدعيع وسامي الجابر، انتهى بمصالحة وتأكيد على سمو قيمة الكيان فوق أي خلافات في وجهات النظر الفنية.

في واقعة سلطت الضوء على عمق الانتماء وشدة التعصب التاريخي في الوسط الرياضي السعودي، شهدت الأيام القليلة الماضية تقلبات دراماتيكية في العلاقة بين اثنين من أعظم رموز نادي الهلال، وهما الحارس العملاق محمد الدعيع والمهاجم الأسطوري سامي الجابر .

بدأت القصة بظهور تلفزيوني للجابر عبر برنامج نادينا، حيث انتقد فيه الأداء الفني للهلال تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مسلطاً الضوء على خلل في توظيف اللاعبين المحليين وتراكم العناصر على دكة البدلاء، مؤكداً أن الفوارق الفنية لا تزال موجودة رغم النجاحات في الكرات الثابتة. هذه التصريحات جاءت في توقيت حساس بعد خروج الهلال من دوري أبطال آسيا، مما جعل كلماته محط أنظار الجماهير التي كانت تبحث عن تفسير للإخفاق القاري.

سرعان ما تصاعدت حدة التوتر عندما خرج محمد الدعيع عبر منصة إكس بتغريدة نارية موجهة لإدارة النادي، مشيراً فيها بشكل مباشر إلى سامي الجابر بلهجة حادة قللت من أهمية طرحه، حيث استخدم عبارة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الزميلين السابقين. اعتبر الكثير من المتابعين هذا الهجوم دفاعاً مستميتاً من الدعيع عن مكتسبات النادي ورفضاً لمحاولات الجابر في زعزعة الاستقرار الفني، بينما رأى آخرون أن التغريدة تجاوزت حدود النقد البناء لتصل إلى مستوى الشخصنة.

تحول هذا الموقف إلى مادة دسمة للإعلام الرياضي الذي بدأ بتحليل أبعاد هذا الخلاف وتأثيره على البيت الأزرق، مما وضع جماهير الهلال في حالة انقسام بين مؤيد لصرامة الدعيع ومؤيد لجرأة الجابر في تشخيص الخلل الفني.

ومع ذلك، أظهر الأساطير حكمة معهودة في احتواء الأزمات، حيث انتهج الجابر سياسة الهدوء، مؤكداً في تصريحات لاحقة أن النقد الفني لا يعني مطلقاً وجود عداء شخصي، وأن ما يجمعه بزميله الدعيع هو سنوات طويلة من العمل تحت شعار النادي الواحد.

وفي خطوة مفاجئة أعادت التوازن للبيت الهلالي، بادر الدعيع بتقديم رسالة تصالحية، واصفاً الجابر بالأخ الكبير والمؤثر التاريخي في مسيرة الكرة السعودية، مؤكداً أن حبهما للهلال يجعلهما دائماً في خندق واحد حتى وإن اختلفت القراءات الفنية للمشهد.

هذه النهاية الهادئة للموقف أكدت أن الرموز التاريخية للهلال تبقى أكبر من أي زوبعة إعلامية عابرة، وأن مصلحة الكيان تظل البوصلة التي توجه الجميع في نهاية المطاف، تاركةً خلفها درساً في أهمية الرقي في التعامل مع الاختلافات بين أبناء النادي الواحد، وهو ما رحبت به الجماهير الهلالية التي طالبت بفتح صفحة جديدة والتركيز على دعم الفريق في استحقاقاته القادمة محلياً وقارياً.





