مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن لإدانة إغلاق مضيق هرمز

كشف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة عن مشروع قرار جديد تعده الولايات المتحدة ودول الخليج لإدانة أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

كشف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز اليوم عن مشروع قرار جديد تعده الولايات المتحدة و دول الخليج العربية بهدف تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك لإدانة أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وأوضح السفير والتز في تصريحات للصحفيين أن هذا المشروع يأتي في أعقاب تصاعد التوترات في المنطقة، وتحديداً بعد سلسلة من الهجمات على السفن التجارية وتهديدات بإعاقة الملاحة الدولية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع دول الخليج، بما في ذلك البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لصياغة قرار يركز بشكل خاص على الأنشطة الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في المضيق.

وأكد السفير أن هذا المشروع يمثل تطوراً عن مساعي سابقة لم تنجح في الحصول على موافقة مجلس الأمن، حيث يركز بشكل أكبر على الأفعال المحددة التي تشكل تهديداً للأمن البحري والاقتصاد العالمي. ويتضمن ذلك التركيز على زرع الألغام في الممرات المائية الدولية، وفرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة، والهجمات على السفن التجارية. ومن المتوقع أن يدعو مشروع القرار إيران إلى وقف هذه الأنشطة فوراً والكشف عن مواقع الألغام البحرية التي زرعتها.

يأتي هذا المشروع في وقت حساس، حيث يسري وقف إطلاق النار مع إيران، إلا أن التوترات لا تزال مرتفعة بسبب استمرار الأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وفي سياق متصل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفة إياها بأنها انتهاك صارخ للسيادة الإقليمية والقانون الدولي. وأكدت فون دير لاين على تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع دولة الإمارات وشعبها، ومع جميع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن أمن المنطقة له تداعيات مباشرة على أوروبا، وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. وشددت على ضرورة وضع حد لما وصفته بـ«الأفعال الوحشية للنظام الإيراني»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لن يتسامح مع أي تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء من أجل مواجهة التحديات المشتركة.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدولية المتزايدة للضغط على إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والسلام في الشرق الأوسط. ويواجه مشروع القرار تحديات كبيرة في مجلس الأمن الدولي، حيث من المتوقع أن تعترض عليه روسيا والصين، وهما الدولتان دائمتان العضوية في المجلس اللتان عرقلتا في وقت سابق قراراً مماثلاً قدمته الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يأمل صانعو القرار في أن يتمكنوا من حشد دعم كافٍ من الدول الأخرى الأعضاء في المجلس لإقرار القرار، وإرسال رسالة قوية إلى إيران بشأن ضرورة احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. ويعتبر مضيق هرمز من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية. وأي تعطيل للملاحة في هذا المضيق يمكن أن يكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي.

لذلك، فإن إدانة أي محاولة لإغلاق المضيق تعتبر خطوة ضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وتسعى الولايات المتحدة ودول الخليج إلى التأكيد على أن أي تهديد لحرية الملاحة في مضيق هرمز سيواجه رداً حازماً من المجتمع الدولي. كما يهدف مشروع القرار إلى إرسال رسالة واضحة إلى إيران بأن أنشطتها المزعزعة للاستقرار لن تمر دون عقاب





