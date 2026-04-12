مشروع مسام يواصل جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام وينتزع أكثر من 1400 لغم خلال أسبوعين

نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) في نزع أكثر من 1400 لغم وذخيرة غير منفجرة في اليمن خلال الأسبوع الثاني من أبريل 2026، مما يساهم في حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد.

في الأسبوع الثاني من شهر أبريل لعام 2026م، حقق مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ال إنساني ة ( مسام ) لتطهير الأراضي اليمن ية من الألغام إنجازًا جديدًا في جهوده المستمرة لإنقاذ الأرواح وتأمين سبل العيش للمواطنين اليمن يين. تمكن المشروع من انتزاع (1.408) لغمًا من مختلف المناطق اليمن ية، مما يعكس حجم التهديد الذي تشكله هذه الأسلحة الفتاكة على المدنيين. شملت هذه الكمية (67) لغمًا مضادًا للدبابات، و(10) ألغامًا مضادة للأفراد، و(1.329) ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى عبوتين ناسفتين.

هذه الأرقام تسلط الضوء على خطورة الوضع الإنساني في اليمن وتؤكد أهمية استمرار هذه الجهود الإنسانية. عمليات إزالة الألغام لا تقتصر على مجرد إزالة الأجسام المتفجرة، بل تشمل أيضًا عمليات تمشيط واسعة النطاق للمناطق المتضررة، وتدريب الفرق المتخصصة على التعامل مع هذه الأخطار، وتوعية المجتمع بالمخاطر المحتملة. كل هذه الجهود تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة تسمح لليمنيين بإعادة بناء حياتهم ومستقبلهم.\توزعت عمليات الإزالة على عدد من المحافظات والمديريات اليمنية، مما يبرز اتساع نطاق انتشار الألغام وتأثيرها على مختلف المناطق. في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، تمكن فريق “مسام” من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة، مما يمثل خطوة إضافية نحو تطهير هذه المنطقة من هذه المخاطر. في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، تم نزع (1.094) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين، مما يدل على حجم التحديات التي تواجه الفرق العاملة في هذه المنطقة. أما في مديرية ميدي بمحافظة حجة، فقد تم نزع (8) ألغام مضادة للأفراد و(60) لغمًا مضادًا للدبابات و(36) ذخيرة غير منفجرة، مما يعكس الكثافة العالية للألغام في هذه المنطقة. وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج، تم نزع (6) ألغام مضادة للدبابات، مما يساهم في تخفيف المخاطر على السكان المحليين. بالإضافة إلى ذلك، في محافظة مأرب، تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوادي، و(126) ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب، مما يؤكد على أهمية الاستمرار في هذه الجهود في جميع أنحاء المحافظة. وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، تم نزع ذخيرتين غير منفجرة. وفي محافظة تعز، تم نزع (3) ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، وفي مديرية ذباب تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات و (56) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية صلوح تم نزع لغمين مضادين للأفراد و(10) ذخائر غير منفجرة. هذه العمليات المتواصلة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتخفيف معاناة الشعب اليمني وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم.\منذ انطلاق مشروع “مسام”، تمكن الفرق المتخصصة من إزالة عدد كبير من الألغام والذخائر غير المنفجرة، مما يمثل إنجازًا تاريخيًا في مجال العمل الإنساني. ارتفع عدد الألغام التي تم نزعها منذ بداية المشروع حتى الآن إلى (553.828) لغمًا. هذه الألغام، التي زرعت عشوائيًا في مختلف الأراضي اليمنية، كانت تهدف إلى حصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين. إن هذه الأرقام المذهلة تعكس مدى الدمار الذي خلفته هذه الأسلحة الفتاكة على المجتمع اليمني. وتواصل المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة. هذا الدعم المستمر يعكس التزام المملكة الراسخ بتقديم المساعدة الإنسانية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن





