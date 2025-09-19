مشروع مسام يواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام: انتزاع 1,103 لغم خلال أسبوع

في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2025، تمكن مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من انتزاع 1,103 لغم في مختلف مناطق اليمن، ضمن جهود مستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والمتفجرات التي زرعتها الجماعات المسلحة. يشمل ذلك ألغامًا مضادة للأفراد والدبابات، وذخائر غير منفجرة، وعبوات ناسفة. وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 514,193 لغمًا.

في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر لعام 2025، واصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ال إنسانية “ مسام ” ل تطهير الأراضي اليمن ية من الألغام جهوده الحثيثة في مختلف مناطق اليمن ، حيث تمكن الفريق العامل في المشروع من انتزاع ما مجموعه 1,103 ألغام متنوعة. شملت هذه الألغام 4 ألغام مضادة للأفراد، و51 لغمًا مضادًا للدبابات، بالإضافة إلى 1,047 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

يمثل هذا الإنجاز جزءًا هامًا من الجهود المستمرة التي يبذلها المشروع لحماية المدنيين في اليمن من خطر الألغام والمتفجرات التي زرعتها الجماعات المسلحة بشكل عشوائي، مما تسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن. يهدف المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الحياة الطبيعية وتنمية المجتمعات المتضررة. \توزعت عمليات إزالة الألغام على نطاق واسع في مختلف المحافظات اليمنية. في مديرية عدن بمحافظة عدن، نجح الفريق في نزع 598 ذخيرة غير منفجرة. بينما في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، تم نزع ذخیرتین غیر منفجرتین، بالإضافة إلى لغمین مضادين للدبابات. في محافظة الجوف، وتحديداً في مديرية خب الشعف، تم نزع لغمين مضادين للدبابات. وفي محافظة حجة، وتحديداً في مديرية ميدي، تم نزع لغمين مضادين للأفراد و18 لغمًا مضادًا للدبابات، بالإضافة إلى 48 ذخيرة غير منفجرة. كما شهدت محافظة مأرب عمليات مكثفة، حيث تم نزع 25 لغمًا مضادًا للدبابات و370 ذخيرة غير منفجرة. في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، تم نزع 4 ألغام مضادة للدبابات، وذخيرة واحدة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة. علاوة على ذلك، في محافظة تعز، تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية موزع، و11 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للدبابات، و16 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، و لغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في صلوح. هذه العمليات المتزامنة تعكس التزام مشروع “مسام” بتوسيع نطاق عمله والوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً، مما يساهم في تقليل الخسائر البشرية وضمان سلامة السكان. \بفضل هذه الجهود المكثفة، ارتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر سبتمبر إلى 1,870 لغمًا. ومنذ بداية مشروع “مسام” وحتى الآن، تمكن الفريق من نزع ما مجموعه 514,193 لغمًا، وهو رقم يعكس حجم المعاناة التي تسبب بها انتشار الألغام في اليمن. يمثل هذا المشروع جزءًا حيويًا من الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق، من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. يهدف المشروع إلى إزالة خطر الألغام بشكل كامل، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين اليمنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، وتمكينهم من استئناف حياتهم الطبيعية بحرية وأمان، مما يعزز التنمية المستدامة ويساهم في تحقيق الاستقرار في اليمن





مسام اليمن الألغام إزالة الألغام مركز الملك سلمان للإغاثة إغاثة إنسانية الحرب في اليمن تطهير الأراضي

