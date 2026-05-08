مشروع «خيام كدانة الخيف» يعزز جودة إسكان الحجاج في مشعر منى

تواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير تنفيذ مشروع «خيام كدانة الخيف» بمشعر منى، ضمن مشاريعها التطويرية لتحسين تجربة الحجاج ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يتوافق مع مستهدفات الاستعداد لموسم حج 1447هـ. ويغطي المشروع مساحة تزيد على 24 ألف متر مربع، ويتوزع على موقعين رئيسيين، ويقدم مرافق متكاملة صُممت وفق أعلى المعايير التشغيلية، بما في ذلك صالات طعام ومناطق مفتوحة، بالإضافة إلى وحدات سكنية حديثة توفر تهوية وتظليل فعالين. ويسهم المشروع في دعم تكامل الخدمات داخل المشعر، من خلال مواءمته مع مشاريع البنية التحتية والخدمات المساندة، بما في ذلك شبكات المياه والطاقة، وأنظمة السلامة، مما يعزز جاهزية المواقع ويضمن استدامة الأداء التشغيلي خلال فترات الذروة. وتؤكد «كدانة» من خلال هذا المشروع استمرار التزامها بصفتها المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، عبر تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الحجاج.

تواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة و المشاعر المقدسة ، تنفيذ مشروع «خيام كدانة الخيف» بمشعر منى، ضمن منظومة مشاريعها التطويرية الهادفة إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة البنية التحتية في المشاعر المقدسة ، بما يتوافق مع مستهدفات الاستعداد المبكر لموسم حج 1447هـ.

وأوضحت الشركة أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تزيد على 24 ألف متر مربع، ويتوزع على موقعين رئيسيين في مشعر منى، هما: الموقع العلوي على طريق الملك عبدالعزيز، والموقع السفلي خلف مسجد الخيف. ويهدف هذا التوزيع الجغرافي إلى تعزيز انسيابية الإقامة، وتسهيل وصول الحجاج إلى المرافق والخدمات الحيوية داخل المشعر. ويشتمل المشروع على مرافق متكاملة صُممت وفق أعلى المعايير التشغيلية، تضم صالات طعام ومناطق مفتوحة، إلى جانب تجهيزات خدمية وإدارية متطورة تدعم كفاءة التشغيل.

كما يرتكز المشروع على تنفيذ وحدات سكنية بنماذج خيام حديثة توفر حلولًا فعالة للتهوية والتظليل، بما يعزز راحة الحجاج، ويوفر بيئة سكنية منظمة تليق بضيوف الرحمن. ويسهم المشروع في دعم تكامل الخدمات داخل المشعر، من خلال مواءمته مع مشاريع البنية التحتية والخدمات المساندة، بما في ذلك شبكات المياه والطاقة، وأنظمة السلامة، مما يعزز جاهزية المواقع، ويضمن استدامة الأداء التشغيلي خلال فترات الذروة.

وتؤكد «كدانة» من خلال هذا المشروع استمرار التزامها بصفتها المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، عبر تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الحجاج. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة كدانة، أن المشروع يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة، بما يعكس التزام المملكة بتحسين تجربة الحج، ويؤكد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للمشاعر المقدسة.

كما أوضح أن المشروع سيسهم في تخفيف الضغط على المرافق الحالية، وتوفير حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات الحجاج المتزايدة، خاصة مع الزيادة المتوقعة في أعدادهم في السنوات المقبلة. وتعمل الشركة على تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع الحرص على استخدام تقنيات حديثة في البناء والتجهيزات، مما يضمن استمرارية الأداء خلال موسم الحج، ويقلل من التحديات التشغيلية التي قد تواجهها المرافق في فترات الذروة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز تجربة الحج، وتوفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات الحجاج، وتؤكد على التزام الدولة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن





