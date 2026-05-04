مشروع مسام يواصل نزع الألغام في اليمن وينزع 1009 عبوة خلال أسبوع

تمكن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة من نزع 1009 ألغام وذخائر غير منفجرة خلال الأسبوع الخامس من أبريل 2026، مما يرفع العدد الإجمالي للألغام المنزوعة إلى 558016 لغمًا منذ بداية المشروع.

واصل مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمن ية من الألغام ، التابع ل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده الحثيثة خلال الأسبوع الخامس من شهر أبريل لعام 2026م، مسجلاً إنجازاً جديداً في سبيل حماية المدنيين اليمن يين وتأمين عودتهم إلى ديارهم.

فقد تمكنت فرق مسام المتخصصة من انتزاع وتفكيك (1.009) ألغام وذخائر غير منفجرة من مختلف المناطق اليمنية، مما يعكس التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته. وشملت الألغام التي تم نزعها (78) لغمًا مضادًا للدبابات، و(3) ألغام مضادة للأفراد، بالإضافة إلى (928) ذخيرة غير منفجرة من أنواع مختلفة. هذه الجهود المضنية تأتي في إطار حرص المملكة على إزالة التهديدات الأمنية التي تشكلها الألغام على حياة المدنيين، وتمكينهم من استئناف حياتهم الطبيعية دون خوف أو قلق.

وتوزعت عمليات نزع الألغام على عدة محافظات يمنية، حيث قامت فرق مسام في مديرية عدن بمحافظة عدن بانتزاع (249) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت تم نزع (4) ألغام مضادة للدبابات و(297) ذخيرة غير منفجرة. كما تمكنت الفرق من نزع (52) لغمًا مضادًا للدبابات و(178) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة، بالإضافة إلى نزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب، تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوادي، و(3) ألغام مضادة للأفراد و(12) لغمًا مضادًا للدبابات و(160) ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب. ولم تتوقف جهود مسام عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل مديرية عين بمحافظة شبوة، حيث تم نزع (5) ألغام مضادة للدبابات و(4) ذخائر غير منفجرة، بالإضافة إلى محافظة تعز، حيث تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية المخاء، ولغمين مضادين للدبابات و (35) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و(4) ذخائر غير منفجرة بمديرية صلوح.

هذه العمليات الميدانية المكثفة تؤكد على الانتشار الواسع لفرق مسام في مختلف المناطق اليمنية، وسعيها الدؤوب لتغطية أكبر قدر ممكن من الأراضي الملوثة بالألغام. وبالنظر إلى الإحصائيات التراكمية، فقد ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية شهر أبريل وحتى الآن إلى (6.827) لغمًا، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي يواجهه مشروع مسام.

والأكثر أهمية هو أن العدد الإجمالي للألغام المنزوعة منذ بداية المشروع وحتى الآن قد وصل إلى (558.016) لغمًا، وهو إنجاز تاريخي يساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الإنساني في اليمن. هذه الألغام التي تم نزعها كانت قد زرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية، بهدف حصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، ونشر الخوف والرعب بين المدنيين الآمنين.

إن جهود المملكة العربية السعودية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، لا تقتصر على نزع الألغام فحسب، بل تمتد لتشمل تقديم الدعم الإنساني الشامل للشعب اليمني، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. وتواصل المملكة عبر ذراعها الإنساني جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة، ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية في اليمن.

هذا المشروع يمثل نموذجاً رائداً للعمل الإنساني، ويعكس التزام المملكة الراسخ بدعم قضايا الحق والعدل في العالم





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اليمن الألغام مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع مسام إزالة الألغام

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

#أوكرانيا .. مقتل وإصابة 1009 أطفال منذ بدء العملية العسكرية الروسية - صحيفة الوئام الالكترونيةأعلن مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 1009 أطفال بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي. وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة أنه :'بحلول صباح اليوم …

Read more »

أرباح «صافولا» تقفز 1009% إلى 9.9 مليار ريال في 2024قفزت أرباح مجموعة صافولا في عام 2024 بنسبة 1009% إلى 9.974 مليار ريال، مقابل 899.2 مليون ريال في 2023. ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية

Read more »

ميزانية 2026: إيرادات 1.15 تريليون ونفقات 1.31 تريليونأعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.3 تريليون ريال في عام 2026، إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2026.

Read more »

مشروع مسام يواصل نزع الألغام في اليمن ويصل إلى إجمالي 558016 لغمًاأزال مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة مسام خلال الأسبوع الخامس من أبريل 2026 نحو 1.009 ألغام وذخائر غير منفجرة من عدة محافظات يمنية، ليرتفع إجمالي ما جرى نزعه منذ انطلاق المشروع إلى 558.016 لغمًا.

Read more »