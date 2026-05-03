مشروع مسام يواصل نزع الألغام في اليمن ويصل إلى إجمالي 558016 لغمًا

أزال مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة مسام خلال الأسبوع الخامس من أبريل 2026 نحو 1.009 ألغام وذخائر غير منفجرة من عدة محافظات يمنية، ليرتفع إجمالي ما جرى نزعه منذ انطلاق المشروع إلى 558.016 لغمًا.

واصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية " مسام " جهوده الحثيثة في تطهير الأراضي اليمن ية من الألغام والذخائر غير المنفجرة، مسجلاً إنجازاً جديداً خلال الأسبوع الخامس من شهر أبريل لعام 2026.

حيث تمكنت فرق المشروع من نزع ما يقارب 1009 من الألغام والذخائر غير المنفجرة من مختلف المحافظات اليمنية، بما في ذلك عدن ومأرب وحضرموت وتعز وحجة ولحج وشبوة. هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار للمدنيين اليمنيين، ويساهم في إعادة بناء المجتمعات المتضررة من الحرب. وتأتي هذه الجهود في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني، وتخفيف المعاناة التي يواجهونها بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

وتوزعت عمليات نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة على عدة مديريات ومناطق في المحافظات اليمنية المختلفة. ففي محافظة عدن، تم نزع 249 ذخيرة غير منفجرة في مديرية عدن. وفي محافظة حضرموت، تم نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و297 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المكلا. كما تم نزع 52 لغمًا مضادًا للدبابات و178 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة، و2 لغمين مضادين للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب، تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوادي، و3 ألغام مضادة للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات و160 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب. وفي محافظة شبوة، تم نزع 5 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية عين. وفي محافظة تعز، تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية المخاء، و2 لغمين مضادين للدبابات و35 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.

هذه العمليات الدقيقة والمنظمة تعكس الكفاءة العالية لفرق "مسام" والتزامهم بضمان سلامة المدنيين. وبالنظر إلى الإحصائيات التراكمية، فقد ارتفع عدد الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تم نزعها منذ بداية شهر أبريل وحتى الآن إلى 6827 لغمًا. والأكثر أهمية، هو أن العدد الإجمالي للألغام التي تم نزعها منذ انطلاق مشروع "مسام" حتى تاريخه قد وصل إلى 558016 لغمًا. هذا الرقم الهائل يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه اليمن بسبب الألغام، وأهمية الدور الذي يلعبه مشروع "مسام" في التخفيف من هذا التحدي.

إن هذه الألغام لا تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين الأبرياء فحسب، بل تعيق أيضًا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق جهود إعادة الإعمار. من خلال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، يساهم مشروع "مسام" في خلق بيئة آمنة ومستقرة، تمكن اليمنيين من استئناف حياتهم الطبيعية، وبناء مستقبل أفضل لأجيالهم القادمة. وتؤكد المملكة العربية السعودية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، على استمرارها في تقديم الدعم الكامل للشعب اليمني، والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الإنسانية





