مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر: بين التحديث والجدل

يهدف مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر إلى توحيد القوانين المتفرقة وتحديث المنظومة القانونية، لكن بعض المواد أثارت جدلا واسعا بين المحامين والخبراء. يطرح المشروع تعديلات في قضايا الحضانة والزواج والطلاق، لكن بعض المواد فجرت موجة من الانتقادات القانونية. يظل السؤال الأهم: هل ينجح القانون في تحقيق العدالة والاستقرار أم يأتي بنتيجة عكسية؟

يأتي مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر في وقت يشهد فيه المجتمع ال مصر ي نقاشا واسعا حول مستقبل العلاقات الأسرية والتشريعات التي تحكمها. يهدف هذا المشروع، الذي يضم نحو 355 مادة، إلى توحيد القوانين المتفرقة التي تعود بعضها لأكثر من قرن، في نص تشريعي واحد، في محاولة لإنهاء التشتت ال قانون ي وتسهيل إجراءات التقاضي.

ومع أن الحكومة تصف المشروع بأنه خطوة نحو التحديث وتقليل النزاعات الأسرية، إلا أن بعض المواد أثارت جدلا واسعا بين المحامين والخبراء القانونيين. من بين أبرز التعديلات التي يطرحها المشروع، مسألة حضانة الطفل، حيث تنص على أن الأم هي الأولى في حق الحضانة، يليها الأب مباشرة، مع استمرار الحضانة حتى سن 15 عاما، ثم يُخيَّر الطفل بعد ذلك. كما يُنظم المشروع حق الرؤية بشكل أكثر دقة، مع إدخال نظام الاستزارة (اصطحاب الطفل وربما المبيت) وإتاحة الرؤية الإلكترونية في بعض الحالات.

وفيما يخص الخطبة، تُعتبر وعدا بالزواج لا عقدا قانونيا، مع تنظيم استرداد الشبكة والهدايا في حالة فسخ الخطبة. أما الزواج، فيتضمن إضافة ملحق يتيح للزوجين وضع شروط مثل العمل أو السكن، بينما يُلزم توثيق الطلاق خلال 15 يوما، وإلا قد تحدث عقوبات. كما يحاول المشروع تشجيع الصلح وإدخال حكمين للإصلاح من أجل تسوية النزاعات.

ومع ذلك، فإن بعض المواد فجرت موجة من الانتقادات القانونية، حيث قال المحامي بالنقض عمرو عبد السلام إن إتاحة فسخ الزواج خلال 6 أشهر قد تؤدي إلى زيادة الطلاق، خاصة مع صياغة عامة قد تفتح الباب أمام ما يُعرف بـزواج التجربة. كما انتقد اشتراط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، معتبرا أنه مخالف للشريعة الإسلامية وقد يدفع البعض نحو الزواج السري.

ومن جانبه، أكد المحامي أيمن محفوظ أن المشروع يحتاج إلى مراجعة شاملة لتحقيق التوازن، مشيرا إلى أن نصوص الحضانة والرؤية لا تزال تعاني من صعوبات في التطبيق، ولا توفر تواصلا كافيا بين الأب وأبنائه. كما انتقد ربط تنفيذ الرؤية بسداد النفقة، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد الأمور. ومن جانب آخر، حذر عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، من أن بعض مواد المشروع تفتقر إلى التوازن، وتحيط بها شبهات بعدم الدستورية.

ودعا إلى تدخل أقوى من نقابة المحامين، مطالبا بتشكيل لجنة تضم خبراء قانونيين واجتماعيين وممثلين عن المؤسسات الدينية، لصياغة قانون متوازن يحقق الاستقرار الأسري. وفي النهاية، يقف مشروع قانون الأسرة الجديد في منطقة وسطى بين السعي إلى تحديث المنظومة القانونية وتقليل النزاعات وبين تعقيد الواقع. إذ تثير النصوص الجديدة أسئلة حساسة تتعلق بالتوازن بين الحقوق واستقرار الأسرة وطبيعة العلاقات داخل المجتمع. ويبقى السؤال الأهم: هل ينجح القانون في تحقيق العدالة والاستقرار أم يأتي بنتيجة عكسية؟

