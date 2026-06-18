عرض فني مبتكر يجمع بين الفن الرقمي والهندسة الحركية في موسكو، حيث 1500 شاشة مستقلة تتشكل ديناميكيا محاكية الطبيعة والتراث الروسي.

شهدت موسكو العرض الأول لبرنامج "شفرة روسيا" المتعدد الوسائط، بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، حيث يقدم البرنامج مزيجا بين الفن الرقمي والرسومات ثلاثية الأبعاد والهندسة الحركية.

ويستمر البرنامج حتى 5 يوليو المقبل، من الثلاثاء إلى الأحد، عند الساعات 19:00 و20:00 و21:00، مع عرض إضافي يوم السبت عند الساعة 22:00. وقال مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة: "يروي برنامج شفرة روسيا بلغة الفن الرقمي قصة التراث الغني للبلاد. وبناء على التوجيهات الصادرة عن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، نعمل بنشاط على دمج الابتكارات في البيئة الحضرية. إن هذا المشروع يحول زيارة الحديقة إلى تجربة تكنولوجية فريدة لسكان موسكو والضيوف الأجانب على حد سواء".

ويتكون الهيكل الفني من 1500 شاشة وسائطية مستقلة على شكل خلايا سداسية، تتحرك بمحركات آلية تغير شكل التركيبة ديناميكيا، محاكية تفاصيل من بلورات الجليد القطبي إلى الصخور البركانية والتيارات النهرية. وابتكر فنانون من العاصمة 30 مشهدا ثلاثي الأبعاد، تعكس عبر رموز بصرية تنوع الطبيعة الروسية والزخارف التقليدية للشعوب والقيم الثقافية والإنجازات العلمية.

يهدف مشروع "شفرة روسيا" إلى تقديم عرض فني مبتكر يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والفن، حيث يعتمد على نظام معقد من الشاشات المتحركة التي تتخذ أشكالا هندسية متغيرة، مما يخلق تجربة بصرية ديناميكية للمشاهدين. ويستلهم البرنامج عناصره من الطبيعة Russية المتنوعة، بدءا من الثلوج والجليد في المناطق الشمالية، وصولا إلى الصخور البركانية في 반به الشرقية، وكذلك الأنهار الكبيرة التي تشكل شبكة مائية هامة في البلاد.

كما أن المشاهد الثلاثية الأبعاد المصممة تركز على إبراز التراث الثقافي الغني لروسيا، بما في ذلك الزخارف التقليدية التي تعكس هوية مختلف الشعوب التي تعيش داخل الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى القيم المجتمعية والإنجازات العلمية التي حققتها البلاد على مر التاريخ. يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود حكومة موسكو لتحويل المدينة إلى مركز حضاري ذكي، يتم دمج الابتكارات التكنولوجية في الفضاء العام لجعل الحياة أكثر سهولة وإثراء للمواطنين والزوار.

وقد صرح نائب العمدة بأن المشروع يتم تنفيذه بتوجيهات مباشرة من العمدة سيرجي سوبيانين، الذي يولي اهتماما كبيرا لتعزيز البنية التحتية الثقافية والتكنولوجية في العاصمة. ويشكل العرض، الذي يقام في إحدى الحدائق العامة، نقطة جذب سياحية جديدة، حيث يمكن للعائلات والمجموعات الاستمتاع بعروض فنية متعددة في أوقات مختلفة خلال اليوم، مما يزيد من الحيوية في المنطقة خلال سهرات الصيف.

من ناحية تقنية، يتكون التركيب من 1500 شاشة وسائطية مستقلة، كل منها جزء من خلية سداسية، ويتم تحريكها عبر محركات آلية دقيقة تسمح بتغيير forme التركيبة ككل بشكل مستمر. هذه الديناميكية تعطي انطباعا بأن التركيب حي، ويؤكد علىCapacities التقنية التي تملكها روسيا في مجال الهندسة والتحكم الآلي.

وتكمن القيمة الفنية في أن كل مشهد تم تصميمه ليعكس جانبًا من الهوية الروسية، سواء كان طبيعيا أو ثقافيا، مما يجعل العمل وسيلة تعليميةIce جانب ترفيهي، خاصة للأجيال الشابة التي يمكنها من خلال هذا العرض التفاعلي التعرف على تاريخ بلادها بطريقة جذابة. يستمر العرض حتى 5 يوليو، مما يمنح فرصة كبيرة للعرض على نطاق واسع، ويتوقع أن يجذب آلاف الزوار خلال هذه الفترة.

ويأتي توقيت العرض متزامنا مع احتفالات "يوم روسيا"، مما يمنح EVENT بعدًا وطنيًا إضافيًا، ويعزز الشعور بالفخرamong المواطنين. وبهذا المشروع، تؤكد موسكو مكانتها كعاصمة ثقافية رائدة في أوروبا الشرقية، قادرة على استضافة مشاريع فنية طموحة تجمع بين الفن الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، وتستهدف جميع فئات المجتمع





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