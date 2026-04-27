مشروع مسام ينزع أكثر من 1273 لغمًا وذخيرة غير منفجرة في اليمن خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لنزع الألغام في اليمن (مسام) عن نزع 1273 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الرابع من أبريل، ليصل إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع إلى 557007 ألغام، وذلك دعمًا لسلامة المدنيين.

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لنزع الألغام في اليمن ( مسام ) عن إنجازات بارزة في جهود تطهير الأراضي اليمن ية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل، حيث تمكنت فرق المشروع من انتزاع وتفكيك 1273 لغمًا وذخيرة غير منفجرة في عدة محافظات يمنية.

هذا الإنجاز يرفع العدد الإجمالي للألغام والذخائر التي تم إزالتها خلال شهر أبريل الحالي إلى 5818 لغمًا، ويؤكد التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم الشعب اليمني وتأمين بيئة آمنة له. ومنذ انطلاق المشروع، نجح (مسام) في نزع ما يزيد عن 557007 ألغام وذخائر غير منفجرة، مما يمثل إنجازًا تاريخيًا في مجال نزع الألغام على مستوى المنطقة. هذه الألغام زرعت بشكل عشوائي في مختلف أنحاء اليمن، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، وتعيق جهود التنمية والإعمار.

وتوزعت عمليات نزع الألغام خلال الأسبوع الرابع من أبريل على عدة محافظات يمنية، حيث تمكنت الفرق الهندسية من نزع 105 ألغامًا مضادة للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد، بالإضافة إلى 1157 ذخيرة غير منفجرة و8 عبوات ناسفة. وفي محافظة عدن، تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية خور مكسر، و247 ذخيرة غير منفجرة في مديرية عدن. كما شهدت محافظة الضالع نزع لغمين مضادين للأفراد في مديرية قعطبة، بينما تم نزع ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة حضرموت، تم نزع لغمين مضادين للدبابات و162 ذخيرة غير منفجرة وأربع عبوات ناسفة في مديرية المكلا. وفي محافظة حجة، تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد و93 لغمًا مضادًا للدبابات و353 ذخيرة غير منفجرة وثلاث عبوات ناسفة في مديرية ميدي. كما تم نزع 6 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية المضاربة بمحافظة لحج. وفي محافظة مأرب، نزع الفريق 350 ذخيرة غير منفجرة، بينما تم نزع أربع ذخائر غير منفجرة في مديرية عين بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز، تم نزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية المخاء، ولغمين مضادين للدبابات و23 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، و13 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية صلوح. إن جهود مشروع (مسام) المدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليست مجرد عمليات فنية لنزع الألغام، بل هي رسالة إنسانية واضحة تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدعم الشعب اليمني في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية.

هذه الجهود تساهم بشكل كبير في حماية المدنيين وتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للنمو والتطور. كما أن نزع الألغام يمهد الطريق لإعادة الإعمار والتنمية في اليمن، ويساعد على استعادة الأراضي الزراعية والصناعية، ويشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي. وتؤكد هذه المبادرة على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. مشروع (مسام) يمثل نموذجًا يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ويجسد قيم التضامن والتعاون بين الدول والشعوب.

وسيستمر المشروع في جهوده الحثيثة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حتى يتم تحقيق الأمن والسلام الدائمين للشعب اليمني





