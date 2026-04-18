مشجعة شهيرة تنتقد كلوب بشدة: صلاح أسطورة ولا يُعامل هكذا!

مشجعة ليفربول "LFC girl" تشن هجوماً نارياً على المدرب يورغن كلوب بسبب وضعه محمد صلاح على دكة البدلاء في مباراة هامة، وتصف القرار بقلة الاحترام وبأنها "قرارات بائسة"، مؤكدة أن صلاح أسطورة لا يستحق هذا التعامل خاصة في نهاية مسيرته.

وجهت مشجعة شهيرة لنادي ليفربول ، تُعرف على منصات التواصل الاجتماعي باسم "LFC girl"، رسالة قوية وغاضبة إلى نجم الفريق المصري محمد صلاح ، وانتقدت بشدة قرار المدرب يورغن كلوب بوضعه على مقاعد البدلاء خلال مباراة هامة. عبرت ال مشجعة ، وهي صانعة محتوى، عن استيائها الشديد، واصفةً تصرف كلوب بأنه "فقدان للعقل"، وتساءلت عن كيفية معاملة أسطورة مثل صلاح بهذه الطريقة.

وأكدت أن صلاح كان يجب أن يكون حاضراً في أهم مباريات الموسم، ووصفت قرار المدرب بأنه يفتقر إلى الاحترام، خاصة بعد كل ما قدمه صلاح من أهداف وذكريات وبطولات، محملاً الفريق على كتفيه لسنوات. وتساءلت المشجعة بصوت مرتفع: "بعد كل ما قدمه صلاح من أهداف وذكريات وبطولات وبعد أن حمل الفريق على كتفيه لسنوات تضعه على دكة البدلاء؟ هذا يتجاوز قلة الاحترام إنه أمر مثير للاشمئزاز الأساطير لا توضع على الدكة ولا تهان". في رسالة أخرى بثتها قناة "أون تايم سبورت" المصرية، وجهت المشجعة تحية خاصة للجماهير المصرية، مشيدةً بالحماسة والدعم والولاء الذي يقدمونه للاعبيهم، وخاصة محمد صلاح، مؤكدةً أن هذا هو ما دفعها للتحدث عن هذا الموضوع. وأوضحت أن ما تراه يحدث مع صلاح حالياً لا يعجبها ولا تحترمه، مشددةً على أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب عادي، بل هو لاعب حمل النادي لسنوات بأهدافه وتمريراته الحاسمة وبطولاته ولحظاته التي لا تُنسى. وانتقدت بشدة وضعه على مقاعد البدلاء بشكل مفاجئ، والتعامل معه وكأنه مجرد خيار عادي، معتبرةً ذلك أمراً غير مقبول على الإطلاق. وأضافت أن اللاعبين من طراز صلاح لا ينبغي التعامل معهم بهذه الطريقة، ولا يجب تهميشهم، خاصة في نهاية مسيرتهم مع النادي. ووجهت سؤالاً مباشراً إلى المدرب كلوب: "إذا كانت هذه هي طريقة التعامل مع أسطورة فهناك مشكلة كبيرة لا ينبغي أن يترك لاعب مثل صلاح ليتلاشى بهذا الشكل ليس بعد كل ما قدمه لهذا النادي وإذا كانت هذه هي النهاية فيجب أن تكون مليئة بالاحترام لا بالارتباك أو الجلوس على مقاعد البدلاء أو كثرة التساؤلات". واختتمت المشجعة مقطعها الذي انتشر على نطاق واسع بعبارات مؤلمة: "قرارات بائسة من مدرب لا يملك أدنى فكرة قلبي مكسور الأمر مؤلم حقا". يأتي هذا الانتقاد في ظل تقارير متزايدة حول اقتراب نهاية مسيرة محمد صلاح مع ليفربول، حيث يستعد للرحيل عن النادي خلال شهرين فقط، بعد رحلة كروية أسطورية بدأت في صيف عام 2017، تحول خلالها النجم المصري إلى أحد أعظم أساطير النادي الإنجليزي. وتشير تقارير أخرى إلى ثورة متوقعة داخل صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع رحيل عدد من اللاعبين بعد إعلان النجم المصري محمد صلاح مغادرة أسوار أنفيلد مع نهاية الموسم الجاري. كما تصدر اسم النجم الدولي المصري محمد صلاح المشهد في الدوري السعودي للمحترفين كوجهة محتملة في الموسم المقبل، منذ إعلان رحيله عن صفوف ليفربول. وتعمل إدارة نادي ليفربول حالياً على البحث عن التعاقد مع جناح خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما أعلن محمد صلاح رحيله عن صفوف "الريدز" مع نهاية هذا الموسم، مما يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في تشكيلة الفريق





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

