مشاورات سياسية تركية سودانية في بورتسودان: تعزيز العلاقات الثنائية في ظل الأزمة

عقدت في مدينة بورتسودان مشاورات سياسية رفيعة المستوى بين وفد تركي ومسؤولين سودانيين، بحثت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان.

استضافت مدينة بورتسودان ، الواقعة شرق السودان ، يوم الثلاثاء، مشاورات سياسية هامة جمعت وفداً تركيا ً بمسؤولين سودانيين رفيعي المستوى. وقد جاءت هذه المشاورات ضمن زيارة يجريها نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاقلي قايا إلى السودان . في إطار الزيارة، التقى قولاقلي قايا بنائب رئيس مجلس السيادة السودان ي مالك عقار، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها تركيا للعلاقات مع السودان في هذه المرحلة الدقيقة.

بعد اللقاء، عُقدت مشاورات سياسية تركية سودانية رسمية، حيث ترأس الوفد التركي قولاقلي قايا نفسه، بينما ترأس الوفد السوداني وكيل وزارة الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد. هذا التعاون المكثف بين البلدين يعكس حرص الطرفين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وقد شملت المباحثات تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.\بعد انتهاء الاجتماع التشاوري، التقى قولاقلي قايا بوزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، وشهد هذا اللقاء المغلق حضور السفير التركي لدى الخرطوم فاتح يلدز. وقد أدلى قولاقلي قايا بتصريحات صحفية عقب هذه الاجتماعات، ووصف اللقاءات بأنها كانت 'مثمرة للغاية'، مؤكداً على أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية الهامة والتطورات الإقليمية ذات الصلة. وأشار إلى أن العلاقات بين السودان وتركيا تتمتع بجذور تاريخية عميقة وتشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، معرباً عن تطلع البلدين إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات وعلى جميع المستويات. وأكد على أهمية التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، وضرورة دعم السودان في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة. من جانبه، صرح وكيل وزارة الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد بأن المباحثات جرت في جوٍّ وديٍّ يعكس عمق الصداقة والعلاقات الوطيدة والمستدامة بين البلدين، مما يدل على رغبة الجانبين في بناء شراكة استراتيجية قوية. وأضاف أن الاجتماع التشاوري تناول بالتفصيل سبل التعاون في المجالات الثقافية، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، والتعاون العلمي، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية تعول على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه تركيا في جهود إعادة إعمار السودان وتعزيز التنمية المستدامة.\الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في ظل ظروف صعبة يشهدها السودان، حيث تشهد البلاد صراعاً مسلحاً منذ أبريل/نيسان 2023 بين 'قوات الدعم السريع' والجيش السوداني، على خلفية خلافات حول عملية دمج القوات المسلحة. وقد أسفر هذا الصراع عن أزمة إنسانية كارثية، بما في ذلك تفشي المجاعة التي صنفت من بين الأسوأ على مستوى العالم، بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح ما يقرب من 13 مليون شخص. إن الدور الذي تلعبه تركيا في دعم السودان خلال هذه الأزمة يعتبر بالغ الأهمية، حيث تسعى تركيا إلى تقديم الدعم الإنساني والسياسي والاقتصادي للمساعدة في تجاوز هذه المرحلة الصعبة. اختتمت زيارة نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاقلي قايا إلى السودان يوم الثلاثاء، بعد أن بدأت في اليوم السابق، مما يعكس التزام تركيا المستمر بدعم السودان في مساعيه لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السودان تركيا بورتسودان مشاورات سياسية العلاقات الثنائية الأزمة الإنسانية التعاون الاقتصادي وزير الخارجية

United States Latest News, United States Headlines