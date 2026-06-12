مشاهد فلكية مذهلة: اصطفاف نادر للزهرة والمشتري في سماء العالم العربي مساء اليوم

تستعد سماء العالم العربي لاستقبال مشهد فلكي استثنائي مساء اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، حيث سيظهر كوكبا الزهرة والمشتري في اصطناع بصري جذاب فوق الأفق الغربي. يعد هذا الاصطفاف الظاهري فرصة نادرة لمشاهدة اثنين من ألمع كواكب المجموعة الشمسية بالعين المجردة، مع نصائح عملية للمراقبة والت 문서ة من خبراء الفلك.

تشهد سماء العالم العربي بعد غروب شمس اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 مشهدًا فلكيًا بديعًا، إذ يظهر كوكبا الزهرة و المشتري في اصطفاف رأسي تقريبًا فوق الأفق الغربي؛ حيث يلمع الزهرة في الأعلى، بينما يظهر المشتري أسفله مباشرة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الزهرة يُعدّ ألمع جرم سماوي في السماء بعد الشمس والقمر؛ مما يجعله لافتًا للانتباه بسهولة في الأفق الغربي بعد الغروب، في حين يظهر المشتري أقل لمعانًا منه بقليل، لكنه يظل من بين أكثر الأجرام السماوية سطوعًا التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وأضاف أن هذا المشهد يأتي بعد أيام من الاقتران الظاهري بين الكوكبين، حيث بدأ التباعد الزاوي بينهما يزداد تدريجيًا نتيجة اختلاف حركتهما المدارية حول الشمس، إلا أنهما لا يزالان يبدوان متجاورين في سماء المساء، مما يوفر فرصة مميزة لمشاهدة اثنين من ألمع كواكب المجموعة الشمسية في آن واحد.

وعلى الرغم من ظهورهما متقاربين في السماء، فإن هذا التقارب ظاهري من منظور الراصد على الأرض فحسب؛ إذ تفصل بين الكوكبين في الفضاء مسافات هائلة تبلغ مئات الملايين من الكيلومترات، ومع ذلك يمنح هذا التراص البصري منظرًا لافتًا يسهل رصده بالعين المجردة دون الحاجة إلى أجهزة فلكية. وأشار إلى أن على الراغبين في متابعة هذا الحدث التوجه إلى موقع يتمتع بأفق غربي مكشوف بعيدًا عن العوائق والتلوث الضوئي، والبدء بالرصد بعد نحو 30 إلى 45 دقيقة من غروب الشمس، حيث يكون الكوكبان فوق الأفق الغربي في منظر سماوي يستحق المتابعة والتصوير





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الزهرة المشتري اصطفاف كوكبي رصد فلكي السماء الليلية

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