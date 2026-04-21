مشاركة إيران في كأس العالم 2026 رهينة ضمانات أمنية من واشنطن

تربط طهران مشاركة منتخبها في مونديال 2026 بتوفير ضمانات أمنية كاملة، وسط توترات سياسية مع واشنطن وتلويح سابق بالانسحاب أو نقل المباريات.

أثارت تصريحات وزير ال رياضة ال إيران ي، أحمد دنيا مالي، جدلاً واسعاً حول مشاركة المنتخب ال إيران ي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة ، حيث ربط الوزير حضور الفريق بضمانات أمنية صارمة تضمن سلامة البعثة الرياضية بالكامل. وتأتي هذه التصريحات في ظل أجواء من التوتر السياسي الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، مما يجعل الملف الرياضي جزءاً لا يتجزأ من الحسابات الأمنية والسياسية للبلاد.

وأكد الوزير أن القرار النهائي ليس بيد الاتحاد الرياضي وحده، بل هو خاضع لتقديرات المجلس الأعلى للأمن القومي والحكومة الإيرانية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لهذا الحدث الدولي الكبير. من جهته، كان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، قد أطلق تصريحات سابقة أثارت صدمة في الأوساط الرياضية عندما لوح باحتمالية مقاطعة البطولة إذا لم تتوفر البيئة المناسبة، مقترحاً خيارات بديلة مثل نقل مباريات المنتخب إلى المكسيك لتجنب الدخول إلى الأراضي الأمريكية. إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' حسم الجدل سريعاً برفضه لهذه المقترحات، مؤكداً التزامه بجدول البطولة ومواقع المباريات المحددة مسبقاً. ومع إيقاع القرعة للمنتخب الإيراني في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، تزداد الضغوط على الجانب الإيراني لحسم قراره، خاصة أن المباريات مقررة في مدينتي لوس أنجلوس وسياتل، وهما مدينتان تقعان في قلب الدولة التي تتحفظ طهران على التواجد فيها حالياً. وفي سياق متصل بملف الرياضيين الإيرانيين، تبرز قضايا أخرى تتعلق بالهجرة واللجوء السياسي، حيث استقبلت أستراليا مؤخراً اللاعبتين فاطمة باسانديده وعاطفة رمضاني زاده، اللتين حصلتا على تأشيرات إنسانية وملاذ آمن للبدء في حياة جديدة بعيداً عن الاضطرابات الداخلية. تعكس هذه الحوادث المتفرقة حجم التحديات التي يواجهها الرياضيون الإيرانيون في ظل الأوضاع السياسية المعقدة. ومع اقتراب موعد انطلاق المونديال بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، تظل الأنظار متجهة نحو طهران بانتظار الكلمة الفصل التي ستحدد ما إذا كان المنتخب الإيراني سيظهر على الملاعب الأمريكية أم أن التوترات السياسية ستغلب في النهاية على الطموح الرياضي للمنتخب وجماهيره العريضة التي تتوق لمشاهدة فريقها في أكبر محفل كروي عالمي





