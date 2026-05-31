مشاركة 20 جامعة سعودية في مؤتمر NAFSA 2026 بأورلاندو

ملخص: الجامعات السعودية تشارك في مؤتمر NAFSA 2026 بأورلاندو، وتوقع 4 اتفاقيات مع مؤسسات أمريكية، وعقد أكثر من 100 اجتماع.

شهد مؤتمر NAFSA 2026، الذي عُقد في مدينة أورلاندو الأمريكية، حضوراً متميزاً للجامعات السعودية بمشاركة 20 جامعة حكومية وأهلية تحت مظلة مجلس شؤون الجامعات ووزارة ال تعليم .

وضم الوفد السعودي أكثر من 80 ممثلاً من هذه الجامعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات التعليمية الدولية، وعرض التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير منظومة التعليم العالي. وتعد مشاركة المملكة في هذا المحفل العالمي تأكيداً على التزامها بالانفتاح على العالم وتبادل الخبرات، حيث قدمت الجامعات السعودية برامجها الأكاديمية المتنوعة وفرص الابتعاث والبحث العلمي.

كما شهد المؤتمر مشاركة 10 جامعات سعودية للمرة الأولى، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة تعليمية جاذبة ويسهم في بناء جسور التعاون مع أعرق الجامعات العالمية. وعُقد خلال المؤتمر أكثر من 100 اجتماع ولقاء بين الجامعات السعودية ونظيراتها الأمريكية والدولية، إلى جانب 55 اجتماعاً ثنائياً مع وفود من جهات ومؤسسات أكاديمية مختلفة.

وقد أثمرت هذه اللقاءات عن توقيع أربع اتفاقيات وشراكات بين الجامعات السعودية وعدد من المؤسسات التعليمية الأمريكية المرموقة، تشمل مجالات تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، والتعاون في البحث العلمي. وشهد الجناح السعودي إقبالاً واسعاً تجاوز ألف زائر، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتجربة التعليمية السعودية وبرامجها الأكاديمية والبحثية.

كما تضمنت المشاركة تنظيم تسع ورش عمل وجلسة حوارية بعنوان 'القوة الناعمة وتعزيز الحضور الدولي عبر التعليم'، ناقشت دور الجامعات في تعزيز المكانة الدولية للدول من خلال التعليم والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي. وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تولي التعليم أهمية قصوى، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات العالمية المرموقة. ويمثل مؤتمر NAFSA منصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، حيث يجمع سنوياً آلاف المشاركين من مختلف دول العالم.

وتساهم مشاركة المملكة في تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها في تطوير منظومة التعليم العالي، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي. كما تسهم في جذب الطلاب الدوليين للدراسة في الجامعات السعودية، وتبادل الخبرات مع أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية. ومن المتوقع أن تسفر هذه الشراكات عن برامج أكاديمية متطورة وتبادل ثقافي وعلمي يعود بالنفع على جميع الأطراف، مما يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي رائد في المنطقة والعالم





