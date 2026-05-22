مسيرة بيب غوارديولا في «إيابان» تتواصل: النادي تعلن تكريماته الثلاث بعد رحيله

تجدر الإشارة إلى أنّ غوارديولا لعب آخر مباراة له في تدريب الفريق مساء أمس الأربعاء حيث أشرف خلاله على رحيل 11 لاعبًا آخرين من الفريق بالمناسبة، الأمر الذي يعكس حالة الإحباط التي تسبب لها الخطوة. تليها تكريماته الثلاث بعد رحيله.

تابع قناة عكاظ على الواتسابمنح نادي مانشستر سيتي مدربه الإسباني بيب غوارديولا 3 تكريمات استثنائية عقب الإعلان الرسمي عن رحيله عن القيادة الفنية للفريق بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة حافلة امتدت لعقد كامل داخل ملعب الاتحاد.

ومنذ توليه تدريب مانشستر سيتي عام 2016 قاد المدرب الإسباني الفريق لتحقيق إنجازات تاريخية أبرزها التتويج بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز 3 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي إضافة إلى 5 ألقاب في كأس الرابطة فضلًا عن قيادة النادي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. وتقديرًا لما قدّمه خلال السنوات الماضية قررت إدارة مانشستر سيتي تكريم غوارديولا بـ3 هدايا رمزية تحمل قيمة معنوية كبيرة





