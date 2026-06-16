مسودة اتفاق أمريكي إيراني تكشف عن حوافز اقتصادية وشروط نووية

تسربت مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تكشف عن حزمة حوافز اقتصادية ومالية واسعة مقابل التزام طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كشفت مسودة اتفاق مسربة حصلت عليها وكالة بلومبرغ عن تفاصيل جديدة حول ال اتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة و إيران ، والذي من المقرر توقيعه في سويسرا في 19 يونيو/حزيران المقبل.

وتنص المسودة على أن طهران ستحصل على حزمة واسعة من الحوافز الاقتصادية والمالية مقابل إنهاء التوتر في مضيق هرمز وتجديد التزامها بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي. ولا تزال بعض التفاصيل الفنية والصياغات النهائية قيد التفاوض وقد تشهد تعديلات قبل التوقيع الرسمي، وفقاً لمصادر مطلعة. وتتضمن المسودة إصدار وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات فور توقيع مذكرة التفاهم تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني ومنتجات البتروكيماويات ومشتقاتها، كما ستقوم واشنطن برفع الحصار البحري المفروض على إيران.

ووفقاً للاتفاق، سيعمل الطرفان على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوماً. كما تشير المسودة إلى خطة أمريكية بالتعاون مع شركاء إقليميين لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني ودعم تنميته بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، دون تحديد آلية واضحة لإدارة هذه الأموال أو جدول زمني للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وأكد مسؤول أمريكي أن استفادة إيران من مزايا الاتفاق ستظل مشروطة بالتزامها الكامل بتعهداتها، وفي مقدمتها عدم السعي لامتلاك سلاح نووي ومعالجة مخزونها من المواد المخصبة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. على الصعيد السياسي، يضع الاتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام تحديات داخلية، إذ سبق له أن انتقد بشدة الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران وانسحب منه عام 2018 متعهداً بالتوصل إلى اتفاق أفضل.

وقد أثار الاتفاق الجديد مخاوف لدى الجمهوريين والداعمين للسياسات المتشددة تجاه إيران، الذين يرون أن الإدارة الأمريكية قد تقدم لطهران حوافز مالية كبيرة دون الحصول على تنازلات كافية. وفي الجانب الأمني، تنص المسودة على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وهو بند قد يواجه عقبات سياسية في ظل استمرار رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف العمليات العسكرية ضد حزب الله.

كما تنص المذكرة على أن رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل سيكون جزءاً من اتفاق نهائي يجري التفاوض عليه خلال الشهرين المقبلين، فيما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من المناطق المحيطة خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق النهائي. وفي الملف النووي، لا تحدد المسودة بشكل مباشر مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لكنها تؤكد أن هذه القضية ستتم معالجتها بصورة شاملة في الاتفاق النهائي المرتقب





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