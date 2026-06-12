مسودة تفاهم من 14 نقطة بين إيران وأميركا لإنهاء الصراع ورفع العقوبات

تفاصيل مسودة التفاهم الإيرانية الأميركية التي تشمل مهلة 60 يوما، تحرير أموال مجمدة، رفع عقوبات، واستبعاد الملف الصاروخي، بالإضافة إلى ردود فعل إقليمية ودولية.

نشرت وكالة مهر الإيرانية تفاصيل مسودة تفاهم مكونة من 14 نقطة بين إيران والولايات المتحدة ، تهدف إلى وضع خريطة طريق شاملة لإنهاء الصراع العسكري والاقتصادي في المنطقة.

تنص المسودة على مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يركز على القضايا النووية والرفع الكامل للعقوبات الأميركية الأولية والثانوية، بالإضافة إلى عقوبات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تتضمن تحرير 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة الـ60 يوما، على أن يكون نصف المبلغ متاحا قبل بدء المفاوضات. وتشترط المسودة عدم بدء المفاوضات النهائية قبل تحرير نصف الأموال وتعليق العقوبات النفطية ورفع الحصار البحري.

ويشير المصدر إلى أن الاتفاق النهائي سيتناول فقط مصير المواد المخصبة والتخصيب ورفع العقوبات وبرنامج إعادة إعمار الاقتصاد الإيراني، مع استبعاد ملف البرنامج الصاروخي ودعم فصائل المقاومة بشكل نهائي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن النص لا يزال بحاجة إلى دراسة واعتماد من المؤسسات المعنية. على صعيد متصل، سجلت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب قوية مدفوعة بارتفاع القطاعين المصرفي والعقاري، وسط تفاؤل باتفاق أميركي إيراني.

في المقابل، شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما لاذعا على إيران متّهما إياها بانعدام الشرف وسوء النية، وذلك بعد تسريبات إعلامية حول شروط الاتفاق. وأكد مصدر غربي لرويترز أن توقيع مذكرة التفاهم قد يتم بحلول يوم الأحد في جنيف. كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن إحدى دول المنطقة منعت إسرائيل من استخدام مجالها الجوي خلال غاراتها على إيران. من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه طالما بقي في منصبه، لن تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.

وعلق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم على الاتفاق مشكورا دولتين عربيتين. أعلن مسؤول أميركي أن القوات الأميركية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين إيرانيتين حاولتا استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. كما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في ميناءي بندرعباس وسيريك، مع تصدي القوات البحرية لناقلة نفط مخالفة. وأشارت تقارير إلى أن النفط واصل انخفاضه بعد إلغاء ترامب خطط قصف إيران.

وأكد مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض أنه لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم حتى الآن. وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل لم تكن على علم بوجود اتفاق نهائي، متناقضا مع إعلان ترامب. وتضمنت التطورات أيضا إفراج قاضية أميركية بكفالة 500 ألف دولار عن مهندس إيراني متهم بالتورط في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الأردن عام 2024





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إيران والولايات المتحدة مسودة تفاهم الملف النووي العقوبات الشرق الأوسط

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