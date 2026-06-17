مسودة مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران: 14 بندا لوقف الحرب ورفع العقوبات وإعادة الإعمار

كشفت وكالة بلومبيرغ عن مسودة مذكرة تفاهم من 14 بندا بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن وقفا فوريا للحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري، وإعادة فتح الممرات البحرية، ورفع العقوبات، وإطلاق الأموال المجمدة، وإنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار. ويتبع الاتفاق مؤتمر دولي يضم إسرائيل ولبنان ودول الخليج، مع ترتيبات للإشراف على التنفيذ.

توقع الولايات المتحدة وإيران التوقيع الرسمي على مذكرة تفاهم في 19 يونيو في سويسرا، مما يمهد الطريق لمفاوضات تمتد 60 يوما تهدف إلى إنهاء الحرب وفرض قيود جديدة على البرنامج النووي الإيراني .

حيث كشفت وكالة بلومبيرغ عن مسودة المذكرة المكونة من 14 بندا، والتي تتضمن بنودا متنوعة تتراوح بين وقف إطلاق النار الفوري على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، ورفع الحصار البحري الأمريكي، وإعادة فتح الممرات البحرية، ورفع العقوبات، وإطلاق الأموال المجمدة، وإنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، بالإضافة إلى ترتيبات للإشراف على التنفيذ. كما أن المذكرة تؤكد commitments الطرفين بعدم الاعتداء المتبادل واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتتفق على إطلاق مفاوضات لاحقة للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمدد.

إلى جانب ذلك، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الاتفاق سيشمل also إسرائيل ولبنان ودول الخليج العربية، بينما كشفت صحيفة نيويورك بوست أن الصفقة ستتيح لإيران استئناف تصدير النفط. من جهته، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن إدارة مضيق هرمز تعد إنجازا من إنجازات "حرب رمضان"، وزعم أن المضيق "ملك خالص لإيران وستبقى إدارته بيد إيران إلى الأبد".

في المقابل، حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة، وأن استمرار الانتهاكات سيسفر عن رد إيراني قاس. كما ذكر مصدر لرويترز أن الاتفاق الإطاري يتضمن خططا لإنشاء صندوق استثمار خاص بقيمة 300 مليار دولار، بينما ذكرت قناة 12 العبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن إيران ستسعى لتمديد فترة وقف إطلاق النار وتبدأ بخطوات عملية لتطوير برنامجها النووي.

في النهاية، يبقى السؤالAround قدرة هذه الاتفاقية على إعادة تشكيل خرائط النفوذ في المنطقة وطمأنة الحلفاء وتبديد مخاوف الخصوم





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مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية وقف الحرب رفع العقوبات البرنامج النووي الإيراني صندوق استثمار 300 مليار دولار

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